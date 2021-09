La Juventus ha ottenuto una vittoria importante in Champions League nella prima giornata dei gironi contro il Malmoe. Un 3 a 0 netto che dimostra la qualità della rosa bianconera. Il tecnico Massimiliano Allegri ha potuto schierare i sudamericani, che non ha avuto a disposizione nel match contro il Napoli. Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado e Dybala hanno disputato un'ottima partita. Nel post gara anche Del Piero ha parlato della vittoria bianconera, menzionando in particolar modo un nome che è risultato essere decisivo nella Juventus: Juan Cuadrado, che dal punto di vista offensivo continua a dare un grande contributo.

Proprio Del Piero ha voluto elogiare il colombiano dichiarando: "Cuadrado è fondamentale, nel settore avanzato la velocità e il saper dribblare sono caratteristiche molto importanti nel calcio attuale". Proseguendo la sua considerazione l'ex bianconero ha aggiunto: "I falli vengono visti molto di più, è più facile prendere i calci di rigore, un difensore ci pensa 2-3 volte prima di affrontarlo in area".

Nel post partita di Malmoe-Juventus l'ex capitano bianconero Alex Del Piero ospite a Sky Sport ha parlato della prestazione dei bianconeri, elogiando in particolar modo la prestazione di Cuadrado . Secondo l'ex capitano bianconero ha caratteristiche tali che diventano decisive nel calcio attuale. Ha poi sottolineato come abbia anche importanti qualità umane come la solarità e la positività, caratteristiche che "mister Allegri adora", ha aggiunto Del Piero.

Anche la scorsa stagione Cuadrado ha dimostrato di essere un giocatore molto importante per la Juventus, realizzando numerosi assist e segnando gol decisivi.

Il colombiano possibile titolare contro il Milan

La Juventus è in attesa di un match impegnativo nella quarta giornata di campionato. All'Allianz Stadium di Torino domenica 19 settembre arriva il Milan, una delle squadre più in forma in Serie A.

I rossoneri dopo tre giornate sono a punteggio pieno. Sarà importante per la Juventus cercherà di conquistare i tre punti, anche perché attualmente i bianconeri hanno solo un punto in classifica, frutto del pareggio di Udine e delle due sconfitte contro Empoli e Napoli. Il tecnico Massimiliano Allegri schiererà la formazione migliore, dovrebbe ritornare disponibile anche Federico Chiesa ma potrebbe partire dalla panchina. Sulla fascia destra il tecnico toscano potrebbe affidarsi proprio a Cuadrado dopo l'ottima prestazione contro il Malmoe.