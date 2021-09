Per la Juventus è già tempo di lasciarsi alle spalle la sconfitta di Napoli poiché c'è da preparare la gara di Champions League contro il Malmoe. Per Massimiliano Allegri ci sono meno problemi rispetto alla sfida dell'11 settembre visto che ritrova i sudamericani. Il tecnico livornese, però, non sa ancora se può contare su Federico Chiesa. Il numero 22 juventino lavora a parte e la sua presenza per il match di Malmoe è ancora in dubbio. Prima della seduta di questa mattina 13 settembre, Massimiliano Allegri si è intrattenuto per circa 10 minuti con la dirigenza della Juventus.

Il tecnico livornese ha avuto un fitto dialogo con il vice presidente Pavel Nedved, l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore sportivo Federico Cherubini.

La Juventus deve ritrovare la vittoria

Questo avvio di stagione per la Juventus è stato piuttosto turbolento. La squadra in tre partite di campionato ha raccolto solo un punto. I bianconeri hanno pagato a carissimo prezzo le disattenzioni di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha fatto errori evidenti prima con l'Udinese e poi contro il Napoli. Le papere di sabato 11 settembre sono state piuttosto gravi, poiché il tiro di Insigne non era irresistibile e nel secondo caso il portiere avrebbe dovuto anticipare l'intervento su Kean e invece è rimasto fermo sulla riga di porta.

Ma, salvo clamorose sorprese, Szczesny sarà ancora titolare. Per il resto, invece, Massimiliano Allegri ha maggiori margini di scelta visto che sono rientrati i sudamericani e Paulo Dybala guiderà l'attacco della Juventus. Al suo fianco ci sarà Alvaro Morata. I dubbi maggiori, invece, sono a centrocampo visto che la Juventus ha ritrovato sia Rodrigo Bentancur che Aaron Ramsey: quest'ultimo, però, dovrebbe partire dalla panchina.

Per quanto riguarda le fasce difficilmente si rivedrà Federico Chiesa che lavora a parte e a scopo precauzionale dovrebbe restare a Torino. Dunque, il numero 22 juventino dovrebbe rientrare per la partita contro il Milan.

Dubbi anche in difesa

Massimiliano Allegri, nelle prossime ore, parlerà in conferenza stampa e magari darà qualche aggiornamento di formazione.

Al momento ci sono alcuni dubbi soprattutto in difesa e centrocampo. Sulle fasce nel reparto arretrato si rivedranno due tra Alex Sandro, Danilo e Juan Cuadrado. Mentre in mezzo resta da capire chi giocherà al fianco di Leonardo Bonucci: al momento Matthijs de Ligt sembra in leggero vantaggio visto che Giorgio Chiellini potrebbe riposare. I dubbi verranno risolti solo a ridosso del fischio d'inizio della prima sfida di Champions League della stagione 2021/2022.