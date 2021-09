La prossima stagione potrebbe segnare una vera e propria rivoluzione in casa Inter visti i tanti giocatori attualmente in scadenza di contratto. Tra questi c'è Ivan Perisic, con le trattative per il rinnovo che sembrano essere in fase di stallo, con entrambe le parti che al momento non sembrano essere interessate a sedersi intorno ad un tavolo a trattare il prolungamento. La società nerazzurra, anzi, avrebbe cominciato a guardarsi intorno per individuare un sostituto all'altezza e il vero sogno risponderebbe al nome di Robin Gosens, accostato al club meneghino già nei mesi scorsi, con l'Atalanta che non ha voluto saperne di privarsene.

L'Inter vorrebbe Gosens

L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato cercherà sicuramente un rinforzo sulla fascia sinistra. In uscita dai nerazzurri, infatti, c'è Ivan Perisic, che con ogni probabilità non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Il grande sogno della società nerazzurra sarebbe l'esterno tedesco dell'Atalanta, Robin Gosens. Il giocatore ha tutto per far bene essendo bravo negli inserimenti, ma anche nella fase difensiva e, cosa non da poco, è già abituato a giocare come esterno a tutta fascia sul lato mancino.

L'anno scorso il classe 1994 ha messo a segno ben undici reti e collezionato sei assist in trentadue partite di campionato, mentre in quest'annata non è partito benissimo, offrendo un rendimento altalenante, condizionato probabilmente da una preparazione cominciata leggermente in ritardo avendo giocato gli Europei con la Nazionale tedesca.

Inoltre il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo motivo la Dea sarà costretta a cederlo se non vorrà rischiare di perderlo a parametro zero, a meno che non venga trovata l'intesa per il prolungamento del contratto.

Situazione contrattuale che, comunque, inciderà sulla valutazione di Gosens, che non sarebbe superiore ai 25-30 milioni di euro.

Cifra non altissima, con il club meneghino che potrebbe provare ad abbassare anche con l'inserimento di una contropartita tecnica, visto che l'Atalanta non ha mai nascosto il proprio interesse per Lorenzo Pirola, di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito al Monza.

Non solo Gosens

Quello di Robin Gosens non sarebbe l'unico nome sul taccuino di Ausilio e Marotta per sostituire Ivan Perisic.

L'altro giocatore seguito dall'Inter, infatti, sarebbe Filip Kostic, ad un passo dalla Lazio questa estate ma rimasto alla fine all'Eintracht Francoforte. Anche il serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo motivo sembra difficile pensare ad una richiesta superiore ai 25 milioni di euro per il suo cartellino. Complicato, invece, pensare ad un nuovo assalto della Lazio che, alla fine, ha deciso di puntare su Zaccagni.