La Juventus dopo quattro giornate non è ancora riuscita a ottenere una vittoria in campionato. Un record negativo che ha evidentemente suscitato molto clamore mediatico. Diverse critiche hanno riguardato non solo alcuni giocatori bianconeri ma anche il tecnico Massimiliano Allegri. Il toscano per sua stessa ammissione ha sbagliato i cambi nel match contro i rossoneri in quanto i giocatori che sono entrati non hanno dato il contributo che ci si richiede. La Juventus del primo tempo però ha dimostrato evidenti miglioramenti ma nel secondo c'è stato un calo fisico e di attenzione che ha portato al pareggio del Milan.

Uno dei migliori in campo della Juventus è stato Leonardo Bonucci, che ha dato un buon contributo anche nell'impostazione di gioco. Del difensore centrale aveva parlato anche Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Milan. A una precisa domanda di un giornalista che gli chiedeva se Bonucci avrebbe giocato il match, il tecnico toscano aveva risposto che sono due-tre anni che il giocatore gioca con continuità e viste le tante partite c'è la possibilità che riposi prima o poi. Ha poi aggiunto che nonostante a volte lo faccia arrabbiare per alcune giocate, rimane un difensore super affidabile.

'Bonucci è un difensore super affidabile'

"Bonucci prima o poi qualche volta dovrà restare fuori, sono due-tre anni che gioca sempre.

Ogni tanto mi fa arrabbiare quando forza un po' le giocate ma è un giocatore super affidabile". Queste le dichiarazioni di Allegri in riferimento al difensore Leonardo Bonucci. Il tecnico toscano nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Milan ha sottolineato quindi l'importanza del difensore, oramai un riferimento della Juventus e della difesa bianconera.

Massimiliano Allegri ha aggiunto: "Bonucci ha quasi 500 gare alla Juventus e per un allenatore avere un giocatore così è molto importante". Un attestato di stima importante quello del tecnico toscano nei confronti del difensore, che contro il Milan ha giocato titolare al fianco di Chiellini.

Panchina per De Ligt contro il Milan: potrebbe giocare contro lo Spezia

Ha destato molto clamore mediatico la decisione di Allegri di lasciare in panchina De Ligt, che invece aveva giocato in Champions League contro il Malmo. L'olandese potrebbe giocare contro lo Spezia. L'agente sportivo del difensore Mino Raiola in una recente intervista ha dichiarato che potrebbe lasciare la Juventus durante il prossimo mercato estivo.

Ritornando però al match di campionato della quinta giornata, potrebbero riposare invece sia Bonucci che Chiellini. In tal caso giocherebbe Rugani insieme a De Ligt. È stato Massimiliano Allegri a elogiare sempre in conferenza stampa il difensore toscano.