Si chiamano Benoit Badiashile e Boubacar Kamara e sarebbero i due nuovi obiettivi del Calciomercato della Juventus in viste del mercato invernale.

La Vecchia Signora potrebbe pescare ancora in Francia per rinforzare la rosa di Massimliano Allegri. Uno dei nodi da sciogliere per il futuro è il centrale di difesa che possa prendere il posto di Giorgio Chiellini, il quale ha da poco rinnovato il contratto ma ha comunque 37 anni.

Chi è Badiashile, obiettivo del calciomercato della Juventus

Con De Ligt pilastro per presente e futuro e Bonucci ancora in ottime condizioni, si cerca un difensore centrale giovane che abbia talento.

Ideale sarebbe vedere arrivare a Torino un rinforzo che abbia già un po’ di esperienza in un club importante. Così il mirino dei dirigenti della Juventus sembra essersi posato su Benoit Badiashile, 20 anni e già da tre stagioni nel giro della prima squadra del Monaco di cui è titolare dalla scorsa annata in cui ha collezionato 35 presenze nonostante la giovane età.

Alto un metro e 94 centimetri è un gigante che grazie al suo fisico riesce spesso ad essere efficae sia nel gioco aereo che in marcatura. Dettaglio da non sottovalutare è il piede preferito, il sinistro, come Giorgio Chiellini. Un problema potrebbe essere rappresentato dal prezzo, già intorno ai 30 milioni di euro secondo transfermarkt.

Senza contare che il suo talento sembra aver attirato anche le attenzioni del Chelsea campione d’Europa in carica che in estate ha fallito l’acquisto di Koundé da Sivigilia

Boubacar Kamara nel mirino della Juventus

La Juve però seguirebbe anche un altro giocatore francese giovane e dal sicuro avvenire. Si chiama Boubacar Kamara, ha 22 anni, e gioca nel Marsiglia il cui massimo dirigente per le trattative è Pablo Longoria, già capo degli osservatori bianconeri in passato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giocatore eclettico, come posizione naturale è un mediano di rottura e non solo, ma grazie alla sua intelligenza tattica è stato anche schierato come centrale di difesa. Insomma un jolly che ha un grande vantaggio.

Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e nulla sembra essersi ancora mosso per il rinnovo. Questo lo rende molto appetibile perché può lasciare il suo attuale club a parametro zero già la prossima estate.

La Juventus però ha fretta e vorrebbe provare ad acquistarlo già a gennaio, ovviamente a prezzo di saldo visto che la durata del suo contratto a quel punto sarebbe di soli sei mesi.

Su Kamara in estate c’è stato il forte interessamento del Milan, che non è escluso possa tornare alla carica per provare a battere la concorrenza dei piemontesi. L'intoppo della richiesta economica da 10 milioni, che avrebbe fermato Maldini potrebbe essere superato nei prossimi mesi.