La Juventus, attualmente, non può schierare tre delle quattro punte della sua rosa: Paulo Dybala, Kaio Jorge e Alvaro Morata che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. L'argentino e il brasiliano potrebbero ritornare subito dopo la pausa per le nazionali, per lo spagnolo, invece, il rientro potrebbe esserci a fine ottobre. Una situazione non di facile gestione per il tecnico Massimiliano Allegri, che potrebbe schierare contro il Torino Kean e Kulusevski o eventualmente Chiesa come seconda punta. La Juventus avrà diversi impegni da gestire in stagione.

Con la probabile qualificazione agli ottavi di Champions League (o eventualmente ai sedicesimi di finale di Europa League), anche da febbraio ci saranno molti match da disputare. Per questo potrebbe servire una quinta punta che possa rappresentare un'alternativa nel settore avanzato. Si è parlato di un interesse concreto per Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno 2022. La Juventus, però, vorrebbe acquistare un giocatore giovane che abbia un ingaggio vantaggioso. Per questo, secondo la stampa spagnola, starebbe valutando l'acquisto di Andrea Pinamonti.

La punta Pinamonti possibile acquisto di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare Andrea Pinamonti a gennaio.

La società vorrebbe rinforzare il settore avanzato con un'altra punta, disposta anche a fare panchina. Il nazionale under 21 italiano potrebbe essere il giocatore ideale, anche per caratteristiche tecniche. E' infatti una punta fisica, brava a finalizzare. Di recente, dopo mesi, Pinamonti è ritornato a segnare nel campionato italiano nel match vinto dall'Empoli contro il Bologna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il nazionale under 21 italiano è attualmente in prestito nella società toscana, ma il suo cartellino è di proprietà dell'Inter. Bisognerà quindi trattare con la società nerazzurra per un suo eventuale acquisto. Si parla di un prezzo di mercato di circa 12 milioni di euro. L'Inter potrebbe anche cederlo in prestito con obbligo di riscatto.

Il mercato della Juventus

La punta dell'Inter Andrea Pinamonti potrebbe essere l'acquisto per il settore avanzato di gennaio. La società bianconera starebbe valutando anche un rinforzo a centrocampo, senza però spendere molto di cartellino. Il preferito sembra essere il giocatore del Borussia Dortmund Axel Witsel, in scadenza di contratto a giugno 2022 e per questo potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso. Gli investimenti importanti, invece, dovrebbero essere posticipati al Calciomercato estivo. Se si dovessero concretizzare alcune cessioni pesanti, la Juventus avrebbe la possibilità di rinforzarsi. Piacciono Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022, Aurelien Tchouameni e Dusan Vlahovic.