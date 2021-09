La Juventus rappresenta probabilmente la delusione di questo inizio stagione in Serie A. I bianconeri infatti in tre partite di campionato hanno raccolto appena un punto, frutto del pareggio contro l'Udinese. Le sconfitte contro l'Empoli e il Napoli rappresentano le difficoltà tecniche dei giocatori di Allegri. E proprio il tecnico toscano è stato uno dei più criticati non solo da gran parte degli addetti ai lavori ma anche da tanti tifosi bianconeri, delusi non solo dai risultati ma anche dal gioco espresso dai bianconeri. Uno dei più critici di Allegri è stato il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, che sia sul profilo ufficiale di Twitter che sul suo sito internet paolobargiggia.it ha sottolineato le difficoltà tecniche della Juventus.

Secondo Bargiggia grande responsabilità sono da attribuire al tecnico toscano, che sembra 'invecchiato' dal punto di vista calcistico. Il giornalista sportivo ha infatti sottolineato come i concetti espressi da Allegri nel suo calcio sembrano di dieci anni fa.

'Richiamate Pirlo, la Juve gioca male ed è allenata peggio'

"Richiamate Pirlo, siete ancora in tempo! La Juventus gioca male ed è allenata peggio". Questo il tweet di Paolo Bargiggia riferito alla Juventus di Allegri vista contro il Napoli. Parole che confermano secondo il giornalista sportivo come i bianconeri abbiano messo in evidenza un gioco 'antico'. Concetto che Bargiggia che ha ribadito sul suo sito internet. Il giornalista sportivo ha infatti scritto: "Ne esce con le ossa rotte la Juventus.

La sconfitta di Napoli evidenzia tutte le difficoltà dei bianconeri, ma soprattutto porta a galla l’inadeguatezza del vecchio Max". Secondo il giornalista sportivo Il tecnico livornese sembra far parte di un calcio del passato e superato.

Il commento dei follower al tweet di Bargiggia

Tanti i commenti dei follower al tweet di Bargiggia che suggerisce alla Juventus il ritorno di Pirlo sulla panchina bianconera.

Un utente ha scritto: "Andrebbero tolti loro (dal presidente in giù) per avere distrutto con supponenza una squadra che aveva dominato in Italia per manifesta superiorità. Quando ti manca la rosa sopperisci con le idee e Allegri è un contropiedista, l'anti calcio per eccellenza, ve ne accorgerete!". Un altro follower del giornalista sportivo ha commentato: "Ma zitti !

Pirlo tentava di farli giocare?! Se la partita sarebbe finita cm il primo tempo tutti a elogiare, gli episodi ci sn andati contro per l ennesima volta. Dopo il 2 a 1 nessuno sarebbe stato in grado di reagire! Considerando tutte le assenze". Un utente invece ha aggiunto: "Un tweet così significa non aver visto la partita".

Di certo le partite del mese di settembre ci diranno dove potrà arrivare la Juventus in questa stagione.