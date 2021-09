La Juventus ad inizio anni 2000 era probabilmente una delle più forti squadre a livello europeo. Con l'addio di Zidane al Real Madrid, la società bianconera decise di rinforzarsi in maniera importante acquistando giocatori del livello di Nedved, Buffon e Lilian Thuram. Proprio l'ex difensore del Parma e della Juventus è stato protagonista in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport. Il francese ha parlato non solo di calcio giocato ma anche della politica intorno a questo sport. Secondo l'ex difensore, "il calcio è politica, economia, capitalismo.

Ma io amo guardare il bel calcio e i grandi giocatori. Non tifo per nessuno", ha aggiunto.

Attualmente è impegnato con la sua fondazione e fra gli obiettivi di Thuram c'è quello di far capire alla gente che "ognuno può dare un contributo per una società più giusta". Secondo l'ex difensore, chi ha un ruolo nello sport, se vuole arrivare agli altri, deve discutere anche di altre tematiche oltre a quelle riguardanti il calcio giocato. Thuram ha poi voluto parlare anche del calcio italiano, dicendo la sua su alcuni talenti italiani che stanno dimostrando negli ultimi mesi di essere giocatori importanti.

L'ex difensore Thuram sul campionato della Juventus

"Se penso alla Juve dico che Chiesa è molto forte, ma pure Kean".

Queste le dichiarazioni di Lilian Thuram in riferimento ai talenti del calcio italiano. L'ex difensore ha poi aggiunto che apprezza molto anche Barella e Zaniolo. Riguardo invece l'inizio deludente della Juventus in campionato, il francese ha sottolineato che ogni volta che non si raccolgono risultati si parlare di rivoluzionare tutto ma "il campionato è lungo e non è detto che la Juventus non vinca", ha aggiunto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Elogi particolari anche a due giocatori francesi del Milan, Oliver Giroud e Theo Hernandez. Secondo Thuram l'ex punta del Chelsea è un esempio. Sul terzino invece ha aggiunto: "Lo conosco bene, ha giocato con mio figlio in nazionale". Come è noto, il figlio di Lilian Thuram, Marcus, è un giocatore del Borussia Monchengladbach ed è parte integrante della nazionale francese del commissario tecnico Didier Deschamps.

La carriera professionale di Lilian Thuram

L'ex difensore Thuram ha iniziato la sua carriera da giocatore professionista al Monaco nel 1991 fino al 1996, anno in cui si trasferì al Parma. Nella società emiliana giocò fino al 2001, anno del trasferimento alla Juventus. Lasciò la società bianconera nel 2006, anno della sentenza calciopoli che condannò la Juventus a disputare il campionato di Serie B. Il francese di trasferì al Barcellona giocando due stagioni nella società catalana fino al 2008, anno in cui lasciò il calcio giocato. Thuram è stato un grande protagonista della nazionale francese vincendo un mondiale nel 1998 e un Europeo nel 2000.