L'intervista che ha visto protagonista Mino Raiola ha regalato molti spunti interessanti di mercato. L'agente sportivo infatti ha parlato di alcuni suoi assistiti, soffermandosi in particolar modo su Pogba, de Ligt e Romagnoli. Il centrocampista francese in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Manchester United potrebbe essere il rinforzo sulla mediana per la Juventus, è stato Raiola ad alimentare questa indiscrezione di mercato. L'agente sportivo ha aggiunto però che dipenderà dalla volontà della società bianconera di investire sul francese.

Altro nome menzionato è quello di De Ligt, che potrebbe lasciare i bianconeri la prossima stagione.

Il sito Calciomercato.it ha lanciato un sondaggio per gli utenti in cui ha chiesto quale sarebbe l'eventuale sostituto di De Ligt qualora l'olandese dovesse lasciare la Juventus. Ha ricevuto più voti un altro assistito da Mino Raiola, Alessio Romagnoli, con il 36,6%. Seguono il giocatore della Fiorentina Milenkovic e quello del Chelsea Antonio Rudiger.

Gli utenti hanno votato Romagnoli come eventuale sostituto di de Ligt alla Juve

Il difensore del Milan va in scadenza di contratto a giugno 2022 e arriverebbe quindi a parametro zero alla società bianconera. Gli utenti lo hanno votato con il 36,6% di voti, al secondo posto invece si trova Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina e della nazionale serba con il 34,7% di voti. Il terzo più votato è Antonio Rudiger del Chelsea con il 14,9%, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione.

Al quarto posto l'olandese Botman con il 13,9% di voti.

Il mercato della Juventus

Le dichiarazioni di Raiola lasciano intendere la possibilità di un addio di de Ligt, che da giugno 2022 potrà essere ceduto con il pagamento di una clausola da 150 milioni di euro. Difficile pensare che una società interessata al suo acquisto possa investire una somma del genere, la Juventus però potrebbe accontentarsi anche di circa 100 milioni di euro.

Il difensore del Milan Alessio Romagnoli attualmente può rappresentare l'investimento ideale a parametro zero un quanto alla lunga potrebbe prendere il posto di Chiellini alla Juventus. E' infatti di piede mancino come l'attuale capitano bianconero. Si valutano rinforzi anche per il centrocampo ed il settore avanzato. Piacciono Aurelien Tchouameni del Monaco e Yuri Tielemans del Leicester per la mediana. Il preferito come punta sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.