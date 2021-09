Il rinnovo di Frank Kessié sta tenendo con il fiato sospeso il mondo Milan. Infatti, il Presidente non ha ancora accettato offerta del club rossonero ed è per questo che la dirigenza del Diavolo composta da Massara e Maldini si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparata in casa di possibile addio del mediano livoriano.

La trattativa con Kessié è ferma perchè l'offerta dei rossoneri di 5-5 milioni di euro non avvicina alla richiesta di 7 dell'entourage; inoltre, il mancato accordo può esser causato dall'interesse del Paris Saint Germain, che dopo grandi acquisti in attacco ed in difesa come Messi, Hakimi e Sergio Ramos, vuole completare anche il centrocampo, dando a Pochettino una pedina di grande livello assieme a Verratti e Winaldjum.

Per questo i rossoneri si stanno guardando attorno e secondo i media spagnoli, in particolare Estadio Deportivo, il Diavolo ha messo gli occhi di William Carvalho, forte centrocampista del Betis Siviglia.

Visto il contratto in scadenza nel 2023, i rossoneri potrebbero proporre una cifra non altissima oppure un prestito con diritto di riscatto, formula con la quale è stato acquistato Bakayoko dal Chelsea.

La società rossonera si cautela ma spera di non perdere Kessié così da fare affidamento ancora sul Presidente.

Milan, verso la sfida con il Venezia: confermati Rebic e Leao

Intanto i rossoneri stanno preparando la sfida del turno infrasettimanale contro il Venezia, reduce dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia all'ultimo secondo.

L'undici di Pioli vive un grande momento e nelle prossime due partite ha in mente di fare punteggio pieno per poi arrivare nel migliore dei modi alle sfide contro Atletico Madrid in Champions ed Atalanta in campionato, prima della sosta dedicata alle Nazionali.

Buone notizie arrivano dall'infermeria con Giroud e Kjaer che ieri ha lasciato il campo contro la Juventus: gli esami hanno evidenziato nessuna lesione per il leader della difesa rossonera che dovrebbe ritornare in campo contro i Colchoneros in Champions, mentre l'attaccante francese sta recuperando dal problema alla schiena che lo ha costretto a dare forfait contro la Juventus e potrebbe andare in panchina contro il Venezia ed essere poi titolare nelle due successive sfide contro Spezia ed Atletico.

Intanto Pioli, confermerà il suo 4-2-3-1 che ha ben figurato nella sfida dell'Allianz contro i bianconeri: Maignan in porta; difesa a quattro formata da Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo possibile staffetta tra Kessié e Bennacer con la conferma di Tonali, mentre in attacco confermatissimo Ante Rebic, sostenuto da Leao, Diaz e Salaemakers.