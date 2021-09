La Juventus in questo Calciomercato estivo ha deciso di ringiovanire ulteriormente la rosa acquistando Manuel Locatelli per il centrocampo e Kaio Jorge e Moise Kean per il settore avanzato. Gran parte degli addetti ai lavori si aspettava un ulteriore acquisto importante a centrocampo ma anche una punta di maggior esperienza internazionale per sostituire Cristiano Ronaldo. Acquisti che però sono stati rimandati alla prossima stagione. Difficile che vengano effettuati degli investimenti durante il prossimo calciomercato invernale, a meno che si presenti qualche acquisto a prezzo vantaggioso.

Per la prossima stagione la società bianconera starebbe lavorando soprattutto a rinforzare il settore avanzato con una punta giovane e di qualità. Si è parlato di un interesse concreto per Mauro Icardi, ormai riserva al Paris Saint Germain dopo l'arrivo in Francia di Leo Messi. Il preferito però sembra essere Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023.

Vlahovic potrebbe prolungare il suo contratto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe individuato in Dusan Vlahovic l'acquisto ideale del settore avanzato per la prossima stagione. Attualmente in scadenza di contratto a giugno 2023 con la Fiorentina, nelle prossime settimane potrebbe prolungare il suo contratto con la società toscana fino a giugno 2026.

Si parla di un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, segnale evidente di come sia considerato un valore aggiunto per la Fiorentina. Dovrebbe però essere inserita una clausola rescissoria vicina ai 100 milioni di euro. A tal riguardo, la prossima stagione il giocatore potrebbe già lasciare la Fiorentina considerando l'interesse di diverse società importanti. Fra queste anche la Juventus, che potrebbe offrire una somma cash e delle contropartite tecniche che interessano alla Fiorentina.

I bianconeri potrebbero investire sulla punta del Pisa Lorenzo Lucca, protagonista in questo inizio di stagione in Serie B. Il nazionale Under 21 italiano sarebbe una delle possibili contropartite tecniche che potrebbero essere inserite nella possibile trattativa d'acquisto di Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe rinforzare anche il centrocampo la prossima stagione.

Sono tre i giocatori seguiti dalla società bianconera. Yuri Tielemans del Leicester va in scadenza di contratto a giugno 2023 e ha una valutazione di circa 55 milioni di euro. Piacciono inoltre due francesi, Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia e Aurelien Tchouameni del Monaco.