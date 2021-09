La Juventus dopo il successo in Champions League è in attesa da una sfida molto impegnativa di campionato. All'Allianz Stadium di Torino arriva il Milan, prima in classifica con tre vittorie in altrettante partite.

Finora i giocatori di Allegri hanno ottenuto un solo punto in classifica, a -8 da Milan, Napoli e Roma. Sarà quindi importante raccogliere punti nelle sfide partite, a partire proprio dalla prevista domenica 19 settembre. A parlare del match dell'Allianz Stadium è stato il centrocampista Manuel Locatelli. Protagonista di un'ottima prestazione contro il Malmoe, il nazionale italiano è pronto alla sfida contro la sua ex squadra.

Il classe 1998 è cresciuto proprio in rossonero prima di essere ceduto al Sassuolo, fino all'acquisto da parte della Juventus durante il recente Calciomercato estivo.

Nel post partita di Malmoe-Juventus Locatelli ha dichiarato: "Siamo tranquilli, il Signore trasmette e ci sono compagni di squadra che sanno come reggere la pressione". Ha poi aggiunto: "Mi trovo molto bene alla Juventus, ho compagni molto forti ed è più facile giocare con loro. Devo continuare ad allenarmi così, e il mister ci fa giocare bene".

Manuel Locatelli sulla sfida di campionato tra Juventus e Milan

Intervistato da Mediaset Manuel Locatelli ha parlato anche della sfida di campionato contro il Milan. Il centrocampista della Juventus ha dichiarato: "Sarà un’emozione particolare giocare contro il Milan, adesso sono nella Juve che è la squadra che volevo da bambino".

Ha poi aggiunto: "Partita difficile ma noi siamo la Juve e giochiamo in casa. L’obiettivo è accorciare e vincere. Recuperiamo le energie e andiamo a vincere". Parole che testimoniano la volontà del centrocampista di trascinare la Juventus alla vittoria, anche perché significherebbe accorciare la distanza in classifica dai rossoneri e portarsi a -5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il trasferimento di Locatelli alla Juventus

La trattativa di mercato che ha portato Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus è durata diverse settimane: iniziata già da luglio, si è poi concretizzata solo negli ultimi giorni di mercato. Alla fine il nazionale italiano si è trasferito in prestito per due anni con obbligo di riscatto per un totale di circa 37 milioni di euro compresi i bonus.

Già in questo inizio di stagione Locatelli sta dimostrando tutta la sua qualità. Può infatti giocare davanti alla difesa ma è bravo anche negli inserimenti, come ha dimostrato all'Europeo con la nazionale italiana.