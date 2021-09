Martedì 28 settembre alle ore 21 si giocherà Milan-Atletico Madrid, match valido per il 2° turno del girone B di Champions League 2021/22. I padroni di casa, durante la prima giornata, hanno subito una sconfitta in trasferta per 3-2 ad opera del Liverpool di Klopp: alle reti di Rebic e Brahim Diaz per il Diavolo hanno replicato Salah, Henderson e l'autogoal di Tomori per i Reds. I Colchoneros, invece, hanno concluso il match casalingo col Porto di Conceicao a reti bianche.

Dove vederla: l'incontro sarà visibile sia in chiaro su Canale 5 che su Sky Sport Uno (201 del satellite e 472/482 del digitale terrestre) e su Sky Sport (252 del satellite)

Statistiche: le ultime due volte che Milan e Atletico Madrid si sono affrontate nella massima competizione europea a spuntarla sono sempre stati i Colchoneros imponendosi per 1-0 e 4-1.

Milan, out Ibrahimovic

Mister Pioli e il suo Milan, dopo l'amara partenza coi Reds, vorranno tentare di raddrizzare le sorti di questo difficoltoso girone, sebbene il prossimo impegno non sia tra i più agevoli.

Per tentare di impensierire gli spagnoli, il tecnico rossonero potrebbe optare per il suo fedele 4-2-3-1, con Maignan come estremo difensore. Il quartetto difensivo avrà ottime chance di essere formato da Theo Hernandez come terzino sinistro e Calabria a destra, mentre la coppia Tomori-Romagnoli farà da filtro in mezzo. La linea mediana potrebbe essere composta da Kessie e Tonali. Sulle trequarti campo, invece, dovrebbero esserci dal primo minuto Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Il vertice offensivo del Diavolo, infine, vedrà il ballottaggio di Giroud e Rebic, col calciatore croato classe '93 che pare leggermente favorito per una maglia.

Ancora out Ibrahimovic.

Atletico Madrid, 4-4-2 per Simeone

Diego Simeone e il suo Atletico Madrid, a seguito dello scialbo pareggio conquistato all'esordio casalingo, sono consci che un'eventuale vittoria coi rossoneri sarebbe di fondamentale importanza per tracciare la strada verso il passaggio del turno. Per provare a battere il Milan, l'allenatore argentino potrebbe scegliere il classico 4-4-2, con Oblak in porta.

Difesa a quattro che presumibilmente scenderà in campo con Gimenez e Felipe in mezzo al reparto, con Hermoso e Llorente che ricopriranno il ruolo di terzini. A centrocampo, invece, gli esterni dovrebbero essere Lemar e Carrasco, nel frattempo Koke e De Paul si piazzeranno in mezzo. L'attacco degli spagnoli potrebbe essere composto, almeno inizialmente, da Suarez e Griezmann.

Le probabili formazioni di Milan-Atletico Madrid:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Leao, Rebic (Giroud). Allenatore: Stefano Pioli.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Felipe, Gimenez, Hermoso, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco, Lemar, Griezmann, Suarez. Allenatore: Diego Simeone.