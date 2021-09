La Juventus ha definito negli ultimi giorni di mercato l'acquisto di Moise Kean. Un investimento a sorpresa, considerando il fatto che il nazionale italiano è arrivato come sostituto di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United. Tanti tifosi bianconeri non hanno gradito la decisione della società di affidarsi ad un giocatore di qualità, ma che evidentemente non ha ancora dimostrato di poter fare il titolare alla Juventus. Nonostante questo, però, la società ha voluto dare fiducia al nazionale italiano. Ci sarebbe, però, un presunto retroscena riguardante il ritorno di Moise Kean alla Juventus.

I senatori bianconeri, su suggerimento della società, avrebbero contattato il giovane, che già conoscevano bene essendo Kean cresciuto alla Juventus. La punta, infatti, è stata lanciata proprio da Allegri nella sua prima esperienza professionale a Torino. Nel confronto, i giocatori avrebbero chiesto al giovane rassicurazioni sul suo comportamento, sottolineando che stavano garantendo per lui a riguardo e che si aspettavano che questa fiducia fosse ripagata.

I senatori bianconeri avrebbero garantito per l'acquisto di Kean

Moise Kean, nel confronto con i senatori della Juventus, avrebbe dato rassicurazioni per un comportamento più maturo rispetto al passato. La fiducia di Mancini, che lo ha recentemente convocato per le partite di qualificazione ai mondiali della nazionale italiana, testimonia come ci si aspetti dal giovane il definitivo salto di qualità dal punto di vista professionale.

Starà poi anche al tecnico Massimiliano Allegri valorizzarlo alla Juventus. La punta, infatti, ha tutte le caratteristiche per essere un giocatore importante per i bianconeri, perché garantisce velocità e forza fisica. In questa stagione dovrebbe partire come alternativa a Morata e a Dybala.

Il mercato della Juventus

Moise Kean è arrivato alla Juventus nell'ultimo giorno di mercato in prestito di due anni per circa 7 milioni di euro, più obbligo di riscatto a 31 milioni di euro.

Una somma importante per il giovane, segnale evidente della fiducia che la società bianconera ha nei confronti del nazionale italiano. La Juventus ha ufficializzato un altro giovane giocatore nell'ultimo giorno di mercato. Si tratta del trequartista Mohamed Ihattaren, acquistato per circa 6 milioni di euro dal Psv Eindhoven.

Il giocatore si è poi trasferito in prestito fino a a fine stagione alla Sampdoria. Insieme a lui, nella società ligure giocherà un altro giovane bianconero in prestito: si tratta del difensore Radu Dragusin.