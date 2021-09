Sesta vittoria consecutiva per il Napoli guidato dal Luciano Spalletti che rimane in solitaria in testa alla classifica di Serie A, con 18 punti. La squadra azzurra conquista una vittoria importante per 2-0 contro il Cagliari, guidato da Walter Mazzarri, ex di turno. Gli azzurri guidano la graduatoria con due punti di vantaggio rispetto al Milan di Pioli e quattro punti rispetto all'Inter di Inzaghi.

Nel match contro il Cagliari ad aprire le marcature è stato l'attaccante Victor Osimhen nel primo tempo, a chiuderle capitano Lorenzo Insigne nella ripresa.

Un aspetto da sottolineare è la solidità della difesa napoletana, che riesce ancora una volta a tenere imbattuta la propria porta.

Sei vittorie su sei, in Europa fa meglio solo il Psg

Il Napoli intanto prosegue il proprio "percorso netto", fatto di sei vittorie nelle prime sei giornate di campionato. L'altra squadra che in Europa ha ottenuto un andamento simile è per ora il Psg, che in Francia ha vinto tutte le prime otto partite consecutive di Ligue 1.

Proseguendo fra le altre capoliste dei campionati d'Europa, in Germania il Bayern Monaco attualmente guida la Bundesliga con 5 vittorie e un pareggio, mentre in Spagna il Real Madrid è primo dopo aver vinto 5 partite e averne pareggiate 2; infine in Inghilterra il Liverpool primeggia in Premier League con quattro vittorie e due pareggi.

Napoli: ora l'Europa League, poi la Fiorentina di Italiano

Nel frattempo il Napoli ospiterà lo Spartak Mosca nel match di giovedì 30 settembre con l'intento di proseguire la striscia positiva e ottenere i primi tre punti in Europa League. Nella prima partita della competizione continentale - due settimane fa - la compagine di Spalletti ha pareggiato in trasferta per 2-2 con il Leicester.

Nella prossima giornata di Serie A, domenica 3 ottobre (alle ore 18) ci sarà poi lo scontro in casa della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sarà una sfida importante, vista l'ottima forma della squadra toscana che sta mostrando un buon calcio.

I risultati delle altre big di Serie A della sesta giornata

Per quanto riguarda le altre partite di Serie A della sesta giornata, la Juventus ha trovato la seconda vittoria consecutiva, stavolta contro la Sampdoria per 3-2.

Con lo stesso risultato la Lazio di Sarri si è imposta per 3-2 sulla Roma di José Mourinho nel derby capitolino.

L'Inter, invece, è stata frenata in casa dall'Atalanta di Gasperini che ha costretto i nerazzurri al pareggio per 2-2. Mentre il Milan nell'anticipo del sabato aveva vinto in trasferta per 2-1 nel campo dello Spezia.