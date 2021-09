La Juventus contro la Sampdoria è riuscita a dare continuità alla vittoria ottenuta contro lo Spezia. Il successo per 3-2 contro i giocatori di D'Aversa ha dato fiducia ai bianconeri, anche se non sono mancate le critiche per alcuni intoppi visti durante il match. Errori individuali e ultimi minuti della partita in cui è calata l'attenzione. Sorprendono altri due gol subiti, uno su un'azione da calcio d'angolo e l'altro per un errore individuale. Prima del match contro la Sampdoria aveva parlato anche il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, il quale si è concentrato sul momento attuale dei bianconeri, che secondo lui difficilmente potranno lottare per la vittoria del campionato.

Nonostante si è solo ad inizio stagione, la Juventus non sembra dare garanzie di affidabilità, lo dimostrerebbe infatti anche il comportamento di Massimiliano Allegri durante le partite. Il giornalista sportivo ha fatto notare come i bianconeri sembrino spaventati e per questo motivo il tecnico toscano urla molto durante le partite.

Fabrizio Biasin sulla situazione della Juventus

"La Juventus è una squadra timida e spaventata, per questo motivo Massimiliano Allegri urla, sgrida e insulta tutti. Così prova a stimolare il suo gruppo di lavoro per far perdere la paura che hanno alcuni". Queste le dichiarazioni del giornalista sportivo Fabrizio Biasin a Calciomercato.it in riferimento alla situazione della Juventus, che vince ma continua ad avere difficoltà durante i match.

Secondo Biasin, la vittoria dello Spezia può aver dato coraggio alla Juventus, che si è confermata contro la Sampdoria. I bianconeri attualmente hanno otto punti in classifica, sono dieci i punti dal primo posto del Napoli.

Le prossime partite della Juventus

Nel post partita di Juventus-Sampdoria il tecnico Massimiliano Allegri ha dichiarato che per la squadra era importante dare continuità alla vittoria contro lo Spezia.

Secondo il tecnico toscano, un successo netto darebbe più autostima ai giocatori. Il match contro la Sampdoria però non porta notizie positive dal punto di vista degli infortuni. Paulo Dybala è uscito per infortunio nel primo tempo, Alvaro Morata nel secondo. Il tecnico toscano nel post partita ha dichiarato che i due giocatori ritorneranno probabilmente dopo la sosta per le nazionali.

Nel match di Champions League contro il Chelsea, previsto mercoledì 29 settembre all'Allianz Stadium di Torino, Allegri avrà a disposizione per il settore avanzato Moise Kean e Dejan Kulusevski. Potrebbe essere schierato anche Chiesa come punta soprattutto se il tecnico toscano decidesse di giocare con il 3-5-2. L'ultima partita prima della pausa per le nazionali è quella di campionato contro il Torino, in programma sabato 2 ottobre