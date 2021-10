Rinforzare l'organico con pezzi pregiati ed essere così protagonisti in Italia ma anche in Europa, soprattutto in Champions League. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accaparrarsi i giocatori di maggior talento.

In quest'ottica, la dirigenza bianconera sta seguendo con grande attenzione la vicenda legata a Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina che ha deciso di rinnovo il contratto con la società guidata dal Presidente Rocco Commisso. L'attaccante classe 2000 sembrerebbe aver deciso il proprio futuro e i bianconeri sono pronti ad accaparrarsi le prestazioni del bomber serbo, nel mirino di molti top club europei come Manchester City, Atletico Madrid ed anche Milan, a caccia di un sostituto di Ibrahimovic e Giroud.

Secondo le ultime notizie di Calciomercato, i bianconeri avrebbero già avuto dei contatti con l'entourage del calciatore, mentre alla Fiorentina non è stata recapitata nessuna offerta. Le possibilità potrebbero essere due: acquistare il calciatore a parametro zero, oppure anticipare possibili offerte dall'estero, inserendo il cartellino di Dejan Kulusevki, talento svedese che fino a questo momento non ha ancora trovato lo spazio giusto nel 4-4-2 targato Max Allegri.

I bianconeri sembrerebbero in vantaggio sul Milan e potrebbero fiondarsi con grande insistenza sul bomber serbo.

Sullo sfondo resta anche Mauro Icardi, che visto il poco spazio al Paris Saint Germain, potrebbe rappresentare una buona opportunità di mercato per i bianconeri.

Juve-Roma: 1-0, decide Kean. Ora la Champions

Intanto, l'undici bianconero si è rilanciato definitivamente in campionato, grazie alla quarta vittoria consecutiva. All'Allianz, la Vecchia Signora ha battuto la Roma con il risultato di 1-0 grazie alla rete firmata Moise Kean.

Allegri conferma il suo 4-4-2: Szsescny in porta; difesa a quattro formata da Danilo, Chiellini, Bonucci e De Sciglio.

A centrocampo, spazio al tandem Locatelli-Bentancur, mentre sulle corsie Bernardeschi e Cuadrado. In attacco, confermato la coppia formata da Kean e Chiesa, con Morata che parte dalla panchina.

La Roma conferma invece il suo 4-2-3-1 con Abraham in attacco, sostenuto da Mnykitharian, Zaniolo e capitan Pellegrini.

I giallorossi partono forte e vanno vicini al vantaggio con la conclusione di Pellegrini che termina alta, deviata da Chiellini.

Sugli sviluppi del calcio d'angolo, altra occasione per Mancini che di testa impegna Szsescny. I bianconeri alzano il baricentro ed alla prima occasione passano con Kean, che su cross di De Sciglio, batte Rui Patricio.

Dopo la rete siglata dall'attaccante italiano, il vero protagonista del match diventa il portiere bianconero, che neutralizza Veretout dagli undici metri.

Nella ripresa, la Roma ci prova ma le chance della formazione guidata da Josè Mourinho si spengono sulla conclusione di Vina, che viene ancora deviata da Chiellini, autore di una prestazione importante e di grande spessore.

Vittoria fondamentale per i bianconeri che si avvicinano alle zone alte della classifica; tante note positive per Allegri, in particolare la grande prova difensiva del tandem storico Chiellini-Bonucci che rimarcano una ritrovata solidità difensiva, visto che nelle ultime quattro partite, i bianconeri hanno subito zero reti.

Ora la formazione di Allegri si ritufferà in Champions, dove affronterà lo Zenit: una sfida fondamentale per le sorti del raggruppamento e che con una vittoria permetterebbe ai bianconeri di arrivare nel migliore dei modi al big match di San Siro contro l'Inter.