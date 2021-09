Il big match della quarta giornata di campionato era sicuramente Juventus-Milan, partita che si è conclusa con il punteggio di 1-1. Uno dei protagonisti del match è stato sicuramente Mike Maignan, portiere rossonero che da quando è approdato al Milan ha sempre collezionato ottime prestazioni. Purtroppo, il portiere milanista, è stato oggetto però di diversi cori razzisti, uniti ad insulti, che sono giunti dalle tribune dello Juventus Stadium da parte di un tifoso esagitato. Fatto salvo questo spiacevole episodio, che potrebbe essere oggetto di indagini da parte della Lega, l'allenatore Stefano Pioli può essere contento del gioco espresso dai suoi ragazzi che nonostante fossero sotto nel punteggio sono stati in grado di recuperare.

Il video e l'audio degli insulti a Mike Maignan

C'è stato un episodio molto spiacevole durante il riscaldamento di Juventus-Milan nel big match di domenica scorsa, quando Mike Maignan è stato oggetto di alcuni terribili insulti durante il riscaldamento prima della partita da parte di un tifoso bianconero. Dopo quanto accaduto a San Siro nella partita tra Milan e Lazio, con i cori razzisti contro Tiemouè Bakayoko, lo stesso è accaduto a Mike Maignan in quanto il portiere del Milan, durante il riscaldamento pre-partita, e altre frasi offensive.

Juve-Milan, i rossoneri hanno mostrato i muscoli

La squadra di Max Allegri ha giocato meglio nel primo tempo ma non è riuscita a chiudere una partita in cui i rossoneri non si sono arresi, dimostrando una maturità finalmente raggiunta dopo che lo scorso anno i rossoneri non erano sembrati in grado di soffrire.

Il Milan è seconda in campionato a pari merito con l'Inter, ma la squadra di Simone Inzaghi ha incontrato finora solo avversari di livello medio-basso, mentre i rossoneri hanno invece affrontato due delle altre sei squadre che si batteranno per la top four. Inoltre, il Milan è dovuto andare incontro anche alle avversità: Simon Kjaer è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio, ma è stato sostituito in modo più che incoraggiante da Pierre Kalulu.

Se Calabria è fuori e il mister ha idee tattiche diverse per Florenzi, sa di avere un giocatore affidabile da mandare in campo. Certo l'ex giocatore del Lione può ancora crescere in certi settori del campo, ma il modo migliore per farlo è accumulando minuti di gioco ogni volta che ce ne sarà bisogno. Avere otto punti di vantaggio sulla Juve è sicuramente un buon inizio di stagione, mentre i bianconeri si pentiranno di aver lasciato solo Ante Rebic su calcio d'angolo.