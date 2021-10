La Juventus è molto attiva sul fronte mercato. I bianconeri stanno valutando le opportunità sul mercato internazionale, per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

La dirigenza bianconera sta monitorando con grande attenzione la situazione legata a Sergi Roberto, esterno spagnolo del Barcellona, che stando alle ultime notizie dalla Spagna, avrebbe deciso di non rinnovare con il club blaugrana.

Ecco perchè la Vecchia Signora avrebbe subito messo nel mirino il classe 92, che sarebbe un grande colpo a costo zero, vista la sua grande duttilità tattica: infatti, lo spagnolo può giocare come esterno difensivo ed essere una valida alternativa a Juan Cuadrado e Danilo, ma anche come mezz'ala e centrocampista avanzato.

Un calciatore molto eclettico, che può certamente essere un giocatore molto interessante nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Juve, possibile scambio Vlahovic-Kulusevki, McKennie sul mercato

Intanto, i bianconeri stanno lavorando anche sul fronte acquisti per puntellare il reparto offensivo e il centrocampo, così da essere ancora più competitivi in Italia ed in Europa.

La prima scelta per l'attacco, sarebbe Dusan Vlahovic che dopo le parole del patron della Fiorentina Rocco Commisso che ha annunciato il mancato rinnovo del bomber viola, è entrato in orbita bianconera in maniera prepotente. I bianconeri vogliono anticipare i top club europei (in particolare City ed Atletico), accaparrandosi le prestazioni del classe 2000 offrendo il cartellino di Dejan Kulusevki, che fino a questo momento non ha avuto grande spazio in questo inizio di stagione sotto la gestione Allegri.

Per il centrocampo, il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera resta Aurelien Tchouameni, centrocampista francese in forza al Monaco. Per cedere il classe 2000, il club monegasco chiede una cifra attorno ai 40 milioni, offerta che potrebbe essere abbassata inserendo il cartellino di McKennie come contropartita tecnica; il centrocampista americano era nel mirino della società francese prima dell'approdo in bianconero.

Juve-Roma, Allegri punta su Chiesa

Ritornando al campo, la formazione di Max Allegri sta preparando il big match dell'Allianz Stadium contro la Roma di Josè Mourinho, reduce dalla vittoria contro l'Empoli.

Per quanto riguarda la possibile formazione, Allegri dovrebbe confermare il suo 4-4-2 con molte novità rispetto al successo nel derby contro il Torino: Szescny in porta; difesa a quattro formata da Danilo, Bonucci, Chiellini e De Sciglio.

A centrocampo, spazio al tandem Locatelli-McKennie, mentre sulle corsie confermati Cuadrado e Bernardeschi. In attacco, accanto all'inamovibile Chiesa, ballottaggio Kean-Kulusevki, con il primo favorito.

Buone notizie per Paulo Dybala, che dovrebbe rientrare nell'elenco dei convocati. Il dieci argentino sta recuperando la miglior condizione dopo l'infortunio patito contro la Sampdoria e dovrebbe andare in panchina con i giallorossi per poi entrare a gara in corso ed essere a pieno regime per la sfida di Champions League contro lo Zenit.