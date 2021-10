La Juventus sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa del tecnico Massimiliano Allegri. La società sarebbe già al lavoro già per i possibili acquisti della prossima stagione.

Il sogno per la prossima stagione sarebbe Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United che durante l'esperienza in bianconero ha avuto una crescita esponenziale. In questo momento non c'è una trattativa tra i due club e molto dipenderà dalla stagione che i bianconeri e Red Devils avranno; la volontà del calciatore sarebbe quella di ritornare a Torino, ma molto sarà legato all'offerta economica, al progetto e al posizionamento finale in campionato.

I bianconeri comunque ci sperano e in caso di rottura tra Pogba e lo United, sarebbero pronti a scagliare l'offensiva.

Più percorribile la pista che porta ad Aurelien Tchouameni, centrocampista francese classe 2000 del Monaco, che con grandi prestazioni si è guadagnato la chiamata della Nazionale francese con la quale ha disputato la fase finale della Nations League, giocando la finale contro la Spagna. Il club monegasco chiede una cifra di 40 milioni: i bianconeri puntano a raggiungere questo tesoretto attraverso delle cessioni come quelle di Ramsey e Rabiot, ma soprattutto quella di Weston Mckennie, accostato a diversi club di Premier League come West Ham, che cerca il sostituto di Lingard, e il Tottenham dell'ex ds bianconero Fabio Paratici.

Juve, per la difesa si monitora Romagnoli, in attacco Vlahovic e Icardi

Intanto, i bianconeri avrebbero tutta l'intenzione di puntellare anche gli altri reparti per fornire a Max Allegri una rosa maggiormente competitiva e che possa andare in lontano in tutte le competizioni.

Per la difesa, si monitora la situazione legata ad Alessio Romagnoli: il centrale del Milan non ha ancora rinnovato il contratto con il club rossonero e a fine stagione potrebbe dire addio.

I bianconeri stanno osservando con grande attenzione la situazione e sono pronti a offrire un contratto da 5 milioni di euro. L'acquisto dell'ex centrale di Roma e Sampdoria sarebbe importante, perché vista la presenza dei totem Chiellini e Bonucci con la conferma di De Ligt, i bianconeri migliorerebbero sensibilmente in pacchetto arretrato con un acquisto di livello.

Infine, passiamo all'attacco. In modo particolare, sono due i nomi che circolano in maniera insistente nell'ambiente bianconero, ovvero quelli di Dusan Vlahovic e Mauro Icardi. L'attaccante della Fiorentina dopo il mancato rinnovo con il club di Rocco Commisso, è entrato di diritto nell'orbita Juventus: la Vecchia Signora per anticipare gli altri top club come Manchester City e Atletico Madrid, potrebbe tentare di raggiungere un accordo con il giocatore in questa sessione invernale di Calciomercato, per poi averlo definitivamente la prossima estate.

Il classe 2000 della società viola non è solo sulla lista dei bianconeri. Resta infatti viva la pista legata a Mauro Icardi, che ormai sembrerebbe fuori dal progetto del Paris Saint Germain, visto anche la conferma di Mbappè e l'arrivo di Leo Messi che ha completato il tridente spettacolo proprio con il francese e Neymar.

Ecco perchè nella prossima estate, il futuro di "Maurito" potrebbe essere ancora una volta l'Italia.

Dal possibile acquisto di uno di questi due attaccanti, dipenderebbe anche il futuro di Alvaro Morata che potrebbe non essere riscattato nella prossima stagione e far ritorno all'Atletico Madrid.