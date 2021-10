La Juventus nei prossimi mesi potrebbe decidere di rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Molto passerà anche dalle cessioni che la società bianconera riuscirà ad effettuare. Si parla infatti delle possibili partenze dei centrocampisti Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski, che potrebbero trasferirsi in società inglesi. Sul gallese ci sarebbe il Newcastle, l'americano e lo svedese sarebbero seguiti dal Tottenham. Tali eventuali cessioni potrebbero garantire una somma importante da investire. S tal riguardo il preferito per il centrocampo sembra essere Aurelien Tchouameni del Monaco.

Per il settore avanzato si valutano diversi giocatori, su tutti Dusan Vlahovic della Fiorentina, Lorenzo Lucca del Pisa e Mauro Icardi del Paris Saint Germain.

In particolare l'argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2024 con la società francese e la prossima estate potrebbe essere il momento più conveniente per acquistarlo. Le società italiane infatti potranno usufruire del Decreto Crescita per il pagamento dell'ingaggio dell'argentino, essendo da due stagioni in un campionato diverso da quello italiano.

Il Decreto Crescita potrebbe agevolare l'approdo di Icardi in Serie A

"Quest'anno decorreranno i due anni da quando Mauro Icardi è andato al Paris Saint Germain e quindi si potrà beneficiare del Decreto Crescita e questo, in questo momento di crisi, può essere un aspetto utile", sono queste le dichiarazioni dell'agente sportivo Christian Giuffrida.

Infatti tale disposizione governativa garantisce alle società una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

L'agenzia di Giuffrida cura gli interessi sportivi di Icardi, l'agente sportivo quindi recentemente ha parlato del trasferimento dell'argentino nell'estate 2019, sottolineando come esso si sia concretizzato negli ultimi giorni del Calciomercato estivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giuffrida non ha però voluto rispondere alle domande in merito a un interesse concreto della Juventus per l'argentino.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando diversi giocatori come rinforzi per il settore avanzato, come già accennato ad inizio articolo. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic: la punta della Fiorentina va in scadenza di contratto a giugno 2023 e di recente ha rifiutato l'offerta di rinnovo di contratto che gli ha presentato la società toscana.

Potrebbe quindi fare una nuova esperienza professionale a gennaio o eventualmente a giugno. La sua valutazione di mercato è di circa 75 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe offrire come contropartita tecnica Dejan Kulusevski (valutato circa 40 milioni di euro) e una somma cash da circa 35 milioni.