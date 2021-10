Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, riecco la Serie A che è pronta a tornare in scena con l'ottavo turno di campionato.

Nella giornata di sabato 16 ottobre, ci sarà la sfida tra Lazio e Inter, mentre il big match tra Juventus e Roma si disputerà domenica 17 ottobre alle ore 20:45. In questo turno spiccano anche Napoli-Torino e Milan-Verona.

Sfide interne per Napoli e Milan

La capolista Napoli ospita il Torino di Ivan Juric. I partenopei arrivano dal bel successo esterno contro la Fiorentina; per questo Spalletti dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 con la conferma di Victor Osimhen (in rete anche con la sua Nigeria), sostenuto da Zielinski, Insigne e Politano, che potrebbe esser preferito a Lozano nel solito ballottaggio in casa azzurra.

Gli azzurri che scenderanno in campo domenica alle ore 18 al Maradona, sfideranno il Torino, che riabbraccia il "Gallo" Belotti, che dovrebbe tornare tra i convocati. Juric è pronto a confermare il suo 3-4-2-1 con Sanabria, sostenuto da Linetty e Brekalo.

Subito dietro in classifica al Napoli c'è il Milan di Stefano Pioli che arriva dalla vittoria esterna contro l'Atalanta e che sabato alle ore 20:45 ospiterà il Verona. Nonostante le probabili assenze di Calabria e Junior Messiah, i rossoneri recuperano Olivier Giroud, che dovrebbe tornare dal primo minuto; buone notizie anche per Ibrahimovic, che dovrebbe rientrare nell'elenco dei convocati ed essere poi a regime per la sfida di Champions contro il Porto.

Juve-Roma: c'è Zaniolo, out Mckennie

Uno dei due big match di giornata sarà Juventus-Roma, con entrambe le compagini reduce da un successo nel precedente turno.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Allegri potrebbe non avere a disposizione i sudamericani, tra cui Cuadrado, Danilo e Alex Sandro, mentre procede senza intoppi il recupero di Dybala, che dovrebbe ritornare tra i convocati; fuori anche Rabiot, causa covid.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attacco, spazio al tandem Chiesa-Kean.

Ottime notizie in casa Roma, con Josè Mourinho che recupera Nicòlo Zaniolo, il quale sarà a disposizione per la sfida contro la Vecchia Signora; conferme anche per Abraham (in rete con l'Inghilterra) e Pellegrini, autentico trascinatore dei giallorossi in questo inizio di stagione con già 10 gol in tutte le competizioni.

Lazio-Inter, Sarri spera in Immobile

Infine, l'altra sfida di cartello è quella dell'Olimpico tra Lazio e Inter. I nerazzurri arrivano dal successo contro il Sassuolo, mentre i biancocelesti devono riscattare il pesante ko contro il Bologna.

In casa Lazio, tutto gira intorno alle condizioni di Ciro Immobile, che potrebbe recuperare ed essere al centro del tridente formato da Felipe Anderson e Pedro. Confermatissimi Luis Alberto e Milinkovic in mediana.

Inzaghi sfida invece il suo passato e dovrebbe farlo con il suo classico 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Dzeko e Lautaro, in grande spolvero nelle sfide con l'Argentina.