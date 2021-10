Si respira un'aria più tranquilla in casa Juventus dopo la vittoria per uno a zero contro la Roma di José Mourinho, successo arrivato grazie al decisivo gol di Moise Kean su assist di Mattia De Sciglio, altro inaspettato protagonista di questo classico del calcio italiano che non è stato certamente privo di polemiche. Ora gli uomini di Massimiliano Allegri stanno già preparando la prossima partita contro lo Zenit San Pietroburgo, valevole per il terzo turno dei gironi di Champions League. Intanto, la dirigenza bianconera è molto attivo sul fronte del Calciomercato.

I vertici della Juventus stanno già lavorando la prossima prossima sessione invernale e stanno monitorando alcuni talenti del calcio europeo per cercare di rinforzare il centrocampo, reparto che in questi anni è stato aspramente criticato dalla tifoseria bianconera, perché considerato il più debole della Juventus. Uno dei giocatori principali sul taccuino della dirigenza bianconera è Aurelien Tchouaméni.

Juventus, possibile colpo Tchouaméni per il centrocampo

Aurelien Tchouaméni è un centrocampista mediano classe 2000 di proprietà del Monaco e viene considerato dagli addetti ai lavori uno dei più interessanti talenti del calcio europeo. Già nel giro della nazionale francese, il giocatore sarebbe il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto mediano.

Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, il club bianconero sarebbe intenzionato a mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie per arrivare al nuovo gioiello del calcio transalpino. Il centrocampista americano, infatti, non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri e sembrerebbe essere destinato alla cessione nella prossima sessione di calciomercato invernale.

McKennie, inoltre, sarebbe un giocatore molto gradito al tecnico dei monegaschi Kovac e servirebbe per abbassare il prezzo di Aurelien Tchouaméni, che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Il Monaco non sembrerebbe assolutamente intenzionato a fare sconti per il suo talentuoso centrocampista.

Juve, si allontana Antonio Rudiger

Un altro obiettivo di mercato della Juventus, in questo caso per rinforzare il reparto arretrato, è Antonio Rudiger, difensore centrale classe 1993 che milita nelle fila del Chelsea. e della nazionale tedesca. L'ex giocatore della Roma avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto proposto dalla dirigenza del club inglese e potrebbe lasciare la Gran Bretagna nella prossima sessione di calciomercato estivo. Su di lui, però, sembrerebbero in vantaggio il Real Madrid ed il Barcellona e non la Juventus.