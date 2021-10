La Juventus, dopo la vittoria in campionato contro la Roma, è attesa dalla difficile sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. La partita si disputerà mercoledì 20 ottobre.

La trasferta in terra russa sarà molto importante, non solo per confermarsi dopo le cinque vittorie consecutive fra campionato e Champions League, ma anche per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. Un'eventuale vittoria significherebbe portarsi a 9 punti, a +6 da russi, attualmente terzi in classifica a quota 3 punti come il Chelsea (che sfida il Malmoe).

Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe confermare gran parte dei giocatori schierati nel match di campionato contro la Roma, vinto 1-0 dai bianconeri grazie a un gol di Kean. E proprio il nazionale italiano dovrebbe giocare titolare anche contro lo Zenit San Pietroburgo, anche se il tecnico toscano ha recuperato pure Alvaro Morata. Lo spagnolo infatti ha giocato gli ultimi minuti del match, ma difficilmente sarà rischiato dal primo minuto per evitare ricadute. Dopo l'assenza contro la Roma per un problema muscolare dovrebbe recuperare Matthijs De Ligt. In tal caso l'olandese dovrebbe essere schierato a fianco di Leonardo Bonucci, con Chiellini che quindi dovrebbe rimanere in panchina.

I brasiliani Malcom e Claudinho dovrebbero essere schierati a supporti di Azmoun

Il tecnico dello Zenit San Pietroburgo Semak dovrebbe schierare il 3-4-2-1 contro la Juventus. Si tratta di uno schema oramai collaudato dall'allenatore russo e con il quale ha sconfitto il Malmoe nella seconda giornata del girone di Champions League.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In porta dovrebbe giocare Krytsyuk, difesa a tre con Barrios, Chistyakov e Rakitskiy. Centrocampo a quattro con Sutormin sulla fascia destra, Kuzyaev e Wendel centrali e Santos sulla fascia sinistra. I trequartisti Malcom e Claudinho dovrebbero giocare a supporto della punta Azmoun.

Allegri dovrebbe affidarsi a Kean e Chiesa

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe confermare gran parte dei giocatori che hanno giocato nella vittoria contro la Roma in campionato. Le uniche novità dovrebbero riguardare la difesa, con De Ligt che dovrebbe sostituire Chiellini e Alex Sandro il terzino De Sciglio. Per il resto è confermato Szczesny in porta, protagonista di una parata importante contro la Roma sul rigore del centrocampista Veretout. In difesa Danilo dovrebbe giocare terzino destro, Bonucci e De Ligt centrali e Alex Sandro terzino sinistro. Centrocampo a quattro con Cuadrado sulla fascia destra, centrali Bentancur e Locatelli e Bernardeschi sulla fascia sinistra.

Nel settore avanzato Federico Chiesa dovrebbe giocare insieme a Moise Kean.

Le probabili formazioni di Zenit San Pietroburgo-Juventus

Zenit San Pietroburgo (3-4-2-1): Krytsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitski; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. Allenatore Sergey Semak

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.