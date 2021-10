Non si fermano le voci di mercato per quanto riguarda la Juventus, vittoriosa in campionato con la Roma di José Mourinho, grazie ad un gol di Moise Kean. I bianconeri ora si trovano a quota quattordici punti in classifica, in attesa del big-match contro l'Inter di Simone Inzaghi. Le ultime indiscrezioni di mercato riguardano proprio un ex giocatore dell'Inter, ovvero Mauro Icardi. Stando a quanto trapela su Instagram, il centravanti del Paris Saint Germain si starebbe separando con la moglie-agente Wanda Nara, a causa di un suo presunto tradimento con la modella Eugenia Suarez.

Per Icardi si sta parlando in queste ore di un possibile ritorno in Italia, sponda Juventus. Il club bianconero, infatti, ha sempre apprezzato l'ex giocatore dell'Inter e starebbe monitorando con grandissima attenzione la situazione.

Juventus, possibile colpo Icardi per rinforzare l'attacco

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe la candidata numero uno nel caso in cui Mauro Icardi dovesse decidere di lasciare il Paris Saint Germain. Ipotesi non da escludere, per il fatto che al momento il centravanti argentino è chiuso da giocatori del calibro di Lionel Messi, Kylian Mpappé e Neymar Junior. Icardi non è sicuramente considerato un titolare dal tecnico del club francese, Mauricio Pochettino.

La Juventus potrebbe già fare un tentativo per la prossima sessione di Calciomercato invernale, considerati i continui infortuni di Paulo Dybala, che non riesce a trovare continuità di rendimento. Sembra invece da escludere un eventuale ritorno di Mauro Icardi all'Inter, dal momento che la frattura tra l'attaccante argentino e la società nerazzurra non si è mai riparata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Juve, per il centrocampo si monitora Aurelien Tchuameni

In questo momento, comunque, la Juventus è attivissima sul mercato. La dirigenza bianconera, infatti, sta pensando anche di rinforzare il reparto mediano. L'obiettivo numero uno è Aurelien Tchuameni, centrocampista centrale che milita nelle fila del Monaco, considerato uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in Francia.

Per la dirigenza della Juventus e soprattutto per i tifosi bianconeri, comunque, è sempre vivo il sogno Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è rimasto sempre molto legato a Torino e non ha mai escluso un ritorno alla Juventus. Anche dopo la vittoria in Nations League contro il Belgio, Pogba ha rivelato di essere ancora in contatto con alcuni suoi ex compagni di squadra in bianconero. Pare comunque molto difficile che il centrocampista francese decida di lasciare il Manchester United nella prossima sessione di mercato invernale.