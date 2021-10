In questa prima parte di stagione la Juventus ha sicuramente mostrato dei problemi per quanto riguarda la produzione offensiva. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri non ha ancora trovato la soluzione ideale per l'attacco e la partenza di Cristiano Ronaldo non ha certamente aiutato sotto questo punto di vista. La Juventus, infatti, si è trovata improvvisamente priva di un giocatore da più di trenta gol a stagione, nonché uno dei migliori della storia del calcio. Alvaro Morata finora non ha pienamente convinto, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe intenzione di puntare su di lui anche per il futuro.

Il centravanti spagnolo sarebbe infatti uno dei pupilli di Massimiliano Allegri.

Mercato Juventus, Alvaro Morata potrebbe essere riscattato

Secondo a indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna, la società bianconera avrebbe già il piano per riscattare Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. Il direttore sportivo Cherubini vorrebbe abbassare il prezzo del riscatto dell'attaccante spagnolo, fissato a 35 milioni di euro, inserendo una contropartita tecnica. La Juventus ha sicuramente necessità di risparmiare, visti i 20 milioni già spesi per il prestito biennale del calciatore (dieci a stagione). Uno dei giocatori che potrebbe essere girato all'Atletico Madrid è Weston Mckennie: il centrocampista ventitreenne sarebbe molto apprezzato dal tecnico dei colchoneros Diego Pablo Simeone, dunque non si esclude che l'operazione vada in porto.

La Juventus, inoltre, valuterebbe il calciatore americano come Alvaro Morata. Secondo rumor, Allegri non riterrebbe il nazionale statunitense indispensabile per lo scacchiere juventino. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, per l'attacco fari puntati su Mauro Icardi

La società bianconera, comunque, avrebbe intenzione di rinforzare in modo consistente l'attacco per la prossima stagione.

Ecco perché la dirigenza della Juventus sta valutando con grande attenzione la situazione relativa a Mauro Icardi. L'attaccante argentino non è più titolare al Paris Saint Germain, dato che è chiuso da giocatori del calibro di Lionel Messi, Angel Di Maria, Neymar e Kylian Mbappé. Visti gli interessi lavorativi della moglie-agente Wanda Nara, l'ex giocatore dell'Inter potrebbe tornare in Italia, sponda Juventus, squadra alla quale è stato spesso accostato finora. Dal punto di vista tattico, Icardi potrebbe rivelarsi un giocatore molto importante per la squadra bianconera.