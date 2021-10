Arrivano varie indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero, nonostante il periodo di pausa, è sempre molto attivo. La dirigenza bianconera, infatti, sta monitorando alcuni dei più interessanti talenti del calcio europeo, in linea con il nuovo progetto della Juventus, che è appunto quello di puntare sui giovani. Per il reparto offensivo, il direttore sportivo Cherubini ha messo nel mirino Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa, considerato il nuovo astro nascente del calcio italiano.

Mercato Juventus, si prospetta un derby con l'Inter per Lorenzo Lucca

Stando alle ultime notizie di mercato, la Juventus avrebbe intenzione di rinforzare il reparto offensivo con Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 che milita nelle fila del Pisa e della nazionale Under 21. Il giocatore ha disputato un ottimo inizio di campionato in serie B, attirando l'attenzione di numerose big italiane e non. Su di lui, infatti, ci sarebbe anche l'Inter, dunque si prospetta un altro derby di mercato a tinte bianconere e nerazzurre dopo quello visto per Romelu Lukaku due anni fa. Sull'attaccante ventunenne di Moncalieri, comunque, ci sarebbero anche altre squadre della serie A italiana, ovvero Milan, Napoli e Fiorentina.

Ci potrebbe essere quindi un'asta di mercato nelle prossime sessioni di trattative.

La Juventus, in ogni caso, continua a seguire con grande attenzione anche Dusan Vlahovic, attaccante della stessa età di Lucca che milita nelle fila della Fiorentina della nazionale serba. Pare dunque poco probabile che la società bianconera decida di puntare su Alvaro Morata anche per la prossima stagione, dal momento che il suo prezzo di riscatto è fissato a 35 milioni di euro dall'Atletico Madrid.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, per l'attacco occhi anche su Ousmane Dembelé del Barcellona

Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, la Juventus avrebbe i fari puntati anche su Ousmane Dembelé, attaccante classe 1997 del Barcellona e della nazionale francese.

Dembelé andrà in scadenza di contratto con il club catalano al termine della stagione e potrebbe essere una buona occasione per il club bianconero.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, però, su di lui ci sarebbe anche il Newcastle, pronto a mettere sul piatto un ingaggio molto alto per convincerlo a trasferirsi in Premier League. La Juventus potrebbe dunque decidere di puntare su altri profili per rinforzare il suo reparto offensivo, che nelle prossime sessioni di mercato dovrebbe subire alcuni cambiamenti.