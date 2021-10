Mancano ancora due mesi all'apertura della sessione di Calciomercato invernale, ma la Juventus è già molto attiva, anche in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che potrebbe subire dei cambiamenti è quello arretrato, vista l'età avanzata di Leonardo Bonucci e soprattutto di Giorgio Chiellini, che per anni sono state le due colonne della retroguardia bianconera. I due potrebbero essere affiancati da un connazionale, ovvero Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995 che milita nelle fila del Milan allenato da Stefano Pioli, autore finora di un ottimo inizio di stagione.

Potrebbe essere lui il colpo di mercato della Juventus nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Mercato Juventus, dalla Spagna: Romagnoli avrebbe trovato l'accordo con i bianconeri

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Todofichajes.com, che si occupa prevalentemente di calciomercato, la Juventus avrebbe già trovato l'intesa con Alessio Romagnoli per il suo trasferimento a Torino nella prossima estate. Il classe 1995 è da tempo un obiettivo della società bianconera e andrà in scadenza di contratto con il Milan al termine della stagione in corso. Per il quotidiano iberico, il giocatore italiano non avrebbe intenzione di firmare il rinnovo di contratto con il club rossonero, ma dovrebbe accasarsi con i bianconeri, che avrebbero già pronto per lui un contratto da cinque milioni di euro a stagione più eventuali bonus.

Per il club bianconero si tratterebbe certamente di un ottimo colpo di mercato, soprattutto in vista del progetto di ringiovanimento della rosa deciso dalla dirigenza. La prossima coppia di centrali difensivi dovrebbe dunque essere formata da Romagnoli e dall'olandese de Ligt, sul quale comunque è da tempo molto forte l'interesse del Barcellona.

Juventus, concorrenza per Ryan Gravenberch

Per quanto riguarda invece il reparto mediano, uno degli obiettivi principali della società bianconera è Ryan Gravenberch, centrocampista di 19 anni che milita nelle fila dell'Ajax e della nazionale olandese. Dagli addetti ai lavori è considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo; è per questo che su di lui ci sono anche alcuni club della Premier League inglese, club che partono in vantaggio sulla Juventus, la quale non potrà avere lo stesso budget.

Sulla "stella" dell'Ajax (che peraltro sta disputando un ottimo inizio di stagione) sarebbe molto forte l'interesse del Liverpool, ma soprattutto del Manchester United. I Red Devils, peraltro, potrebbero decidere di cedere Paul Pogba nella prossima sessione di calciomercato estiva.