Dopo il 5 a 0 contro il Liverpool domenica 24 ottobre il Manchester United mette in discussione il suo allenatore, pensando a Conte come tecnico; Chiellini pensa al suo futuro da dirigente in casa bianconera con uno sguardo speciale a Donnarumma, mentre sembra già pronta l'offerta della Juve per Vlahovic.

Manchester United

L’aria è tesa soprattutto in panchina, gli stessi giocatori vorrebbero cambiare il loro tecnico pensando ad Antonio Conte. L’ex tecnico neroazzurro non ama mettersi alla guida di una squadra a campionato in corso ma la possibilità di tornare in Premier al comando di una delle più forti squadre d’Europa potrebbe fargli cambiare idea.

Nulla di ufficiale ancora ma le voci di mercato sono sempre più insistenti visto anche che, secondo i giornali inglesi, il Manchester United potrebbe già nelle prossime ore comunicare l’esonero di Solskjaer.

Agnelli anticipa la concorrenza per Vlahovic

Vlahovic, dopo la rottura con la Fiorentina, interessa molto al Manchester City, all’Atletico Madrid (già offerti 55 milioni in estate e rifiutati dal calciatore) e alla Juventus. Proprio per l’interessamento delle grandi d’Europa verso l’attaccante serbo la Juventus vuole anticipare la concorrenza per portarlo a Torino già nella sessione di mercato invernale, ovvero a gennaio. Avendo la necessità di rinforzare il suo attacco e migliorare la sua posizione in classifica nella scalata verso lo scudetto avrebbe già pronta un'offerta da 55 milioni con possibilità di dialogo.

Dal canto suo Commisso richiede 60 milioni di euro per lasciar andare dalla Fiorentina il suo punto di forza in attacco, e lo stesso Vlahovic richiede un ingaggio di 6 milioni netti a stagione.

Chiellini getta l’amo

Per i prossimi due anni almeno il difensore della Juventus continuerà a essere il centro della difesa e della squadra, come capitano in campo e negli spogliatoi, ma a carriera finita vorrebbe non abbandonare Torino e rimanere nella sua amata squadra bianconera, magari come dirigente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se il suo sogno si concretizzerà, la prima persona alla quale proverà a fare un'offerta per indossare la maglia della Juventus sarà Gigio Donnaruma, attuale portiere del PSG e della nazionale italiana.

Secondo il difensore bianconero Gigio potrebbe essere il nuovo Buffon ma starà a lui e al suo impegno diventare una leggenda del calcio.

A Parigi Donnaruma non brilla e non ha molto spazio dove far emergere le sue qualità, ma secondo Chiellini il portiere italiano possiede doti e qualità che in pochi al mondo hanno, un predestinato a fare la storia del calcio italiano e internazionale, come riferisce a Dazn, gli ricorda molto Buffon fra i pali per doti e mentalità.