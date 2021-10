Federico Chiesa rischia di diventare un vero e proprio caso alla Juventus, dopo l'esclusione nell'importantissima gara di campionato contro l'Inter. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, infatti, gli ha preferito Kulusevski al fianco di Alvaro Morata e anche quando si è infortunato Bernardeschi, l'allenatore della Juventus ha scelto di inserire Bentancur da esterno. Chiesa è entrato solo nel secondo tempo, insieme a Paulo Dybala ed è stato schierato esterno destro. Non si esclude, dunque, che l'ex giocatore della Fiorentina venga ceduto. Chiesa ha vinto l'Europeo con la maglia dell'Italia ed è sicuramente uno dei migliori giocatori in circolazione nel suo ruolo.

Grazie alle ottime prestazioni ha attirato l'interesse di alcuni dei top club europei.

Mercato Juventus, possibile offerta del Chelsea per Federico Chiesa

Massimiliano Allegri, in questo inizio di stagione, ha spesso deciso di puntare su Federico Bernardeschi, lasciando Chiesa in panchina; tale scelta è stata forse dettata dai diversi modi di giocare da parte di questi calciatori. Per questo, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Chelsea avrebbe messo nel mirino Federico Chiesa. Il club campione d'Europa avrebbe intenzione di fare un tentativo per l'ex giocatore della Fiorentina, mettendo sul piatto 53 milioni di euro cash più il cartellino di Christian Pulisic. Non si esclude che Chiesa possa lasciare la Juventus, dal momento che vorrebbe essere protagonista con l'Italia ai prossimi Mondiali (che si disputeranno in Qatar a partire dal novembre 2022), dopo essere riuscito a vincere lo scorso Europeo.

Su Chiesa, comunque, ci sarebbero anche alcune delle migliori squadre d'Europa, come il Paris Saint Germain ed il Bayern Monaco, pronte a mettere sul piatto importanti cifre per convincere la Juventus a privarsi del suo gioiello. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, interesse per Dani Ceballos del Real Madrid e Saul Ninguez del Chelsea

Intanto, arrivano importanti novità anche per quanto riguarda il Calciomercato in entrata. La Juventus sarebbe alla ricerca di un centrocampista di qualità per gennaio e avrebbe messo nel mirino Dani Ceballos, giocatore classe 1996 che milita nelle fila del Real Madrid e della nazionale spagnola.

Su di lui, però, sarebbe molto forte anche l'interesse della Roma di José Mourinho. Altro nome molto caldo per il centrocampo bianconero è quello di Saul Ninguez, che al Chelsea non sta trovando spazio. Su di lui, comunque, si starebbe muovendo anche l'Arsenal, squadra non ha iniziato di certo bene la stagione.