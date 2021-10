Continuano ad arrivare interessanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, anche in questa pausa autunnale che precede la riapertura della sessione di gennaio. Le ultime notizie si concentrano sul fronte delle cessioni, in particolare su de Ligt, giocatore che fino a questo momento non ha pienamente convinto con la maglia bianconera. Il nazionale olandese aveva stupito tutti con la maglia dell'Ajax. Con la squadra in Amsterdam, infatti, riuscì ad arrivare in finale di Europa League ed anche alla semifinale di Champions League, poi persa contro il Tottenham, allora allenato da Mauricio Pochettino.

A Torino, però, non sembra essersi ambientato del tutto, complice la presenza di Leonardo Bonucci ed anche quella di Giorgio Chiellini. In questi anni in bianconero, dunque, de Ligt non ha ancora completamente espresso il suo potenziale e potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato estivo. Le big europee stanno monitorando con grande attenzione la situazione, che potrebbe appunto sbloccarsi a giugno prossimo.

Mercato Juventus, i bianconeri avrebbero offerto de Ligt al Chelsea

Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico Daily Star, che si occupa in particolare del calciomercato della Premier League, la Juventus sarebbe pronta a sacrificare il difensore centrale olandese e lo avrebbe già offerto al Chelsea per la prossima sessione di calciomercato estivo.

Come riporta il quotidiano britannico, la Juventus avrebbe infatti intenzione di percepire una ingente cifra dalla cessione di de Ligt, dopo averlo pagato ben ottantacinque milioni di euro dall'Ajax. Pare comunque trattarsi di rumors ancora non verificati, dal momento che Bonucci e Chiellini hanno ormai un'età molto avanzata; sembra quindi difficile che la Juventus decida di privarsi di un giocatore giovane e talentuoso come de Ligt, che viene considerato dalla dirigenza l'erede naturale di Bonucci.

Juventus, cinque obiettivi di mercato

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, inoltre, la Juventus seguirebbe alcuni giocatori per rinforzarsi. Si tratterebbe di calciatori che vivono delle situazioni di 'separati in casa' nelle loro squadre, ovvero Dusan Vlahovic della Fiorentina (che viene valutato almeno sessanta milioni di euro dal presidente del club viola Rocco Commisso), Luis Alberto della Lazio (non considerato un titolare fisso da Maurizio Sarri), Paul Pogba del Manchester United, Corentin Tolisso del Bayern Monaco e Dani Ceballos del Real Madrid. Quest'ultimo, in particolare, potrebbe essere il prossimo rinforzo della Juventus a gennaio.