Il Milan oltre a essere impegnato nella stagione in corso sta sondando anche il Calciomercato, in cerca di alternative in attacco, viste le precarie condizioni di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.

La dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino l’attaccante brasiliano Arthur Mendonça Cabral che in questo momento milita nel Basilea, dove in questa stagione ha segnato 21 reti su 19 gare, numeri che lo portano a essere in questo momento il bomber più prolifico in Europa.

Un altro rinforzo nel mirino sarebbe anche Jesus Corona, il messicano che andrà in scadenza a giugno col Porto, club che ha battuto il Milan nella scorsa giornata di Champions League.

Calciomercato Milan, il nuovo bomber potrebbe arrivare dalla Svizzera

La dirigenza milanista vorrebbe acquistare almeno due attaccanti per la prossima estate visti i dubbi portati dalla condizione fisica di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Inoltre, la mancanza di garanzie offerte dal sostituto Pietro Pellegri, vede i rossoneri costantemente accostati a diversi nomi di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni i dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara hanno iniziato a seguire in modo concreto Arthur Mendonça Cabral, dopo averlo notato negli ultimi mesi. L'attaccante 23enne alto 186 cm, si è trasferito dal Palmeiras al Basilea l'anno scorso e potrebbe partire per 15-20 milioni di euro la prossima estate.

Cabral sarebbe l'acquisto perfetto se si guarda alla visione di Elliott Management poiché è giovane, ha il potenziale per crescere e non è molto costoso in termini di costi legati al trasferimento ma anche riguardo allo stipendio. Attualmente è l'attaccante più prolifico in Europa per la stagione 2021-22 poiché ha segnato 21 gol in 19 partite in tutte le competizioni finora in questa stagione.

Di questi, 11 sono arrivati ​​in campionato, 8 nelle qualificazioni alla Conference League e 2 nei gironi.

Milan, Jesus Corona potrebbe diventare un obiettivo concreto

L'esterno destro è entrato dalla panchina durante la sfida di martedì che ha visto il Porto avere la meglio sul Milan. Visto che il contratto del messicano scadrà in estate, potrebbe lasciare il club lusitano a parametro zero alla fine della stagione.

Corona era stato accostato al Milan in estate ma nulla si è concretizzato a causa delle alte richieste del Porto. Secondo il giornalista Rudy Galetti, il Milan avrebbe mantenuto vivi i contatti con l'agente di Corona, Matias Bunge. In questo momento si starebbe discutendo di un trasferimento a titolo gratuito in estate e la richiesta del giocatore è di 3 milioni di euro all'anno.

🚨📲 #Milan, proseguono i contatti con l'agente di Jesus #Corona: i 🔴⚫ discutono con Matias #Bunge di un possibile colpo a parametro 0. La richiesta del #Tecatito 🇲🇽 (in scadenza a giugno con il #Porto) è di €3M netti all'anno. 🐓⚽ #Calciomercato #Transfers #SerieA — Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 22, 2021

Il nazionale messicano compirà 29 anni a gennaio. Oltre a Corona, il club rossonero sarebbe interessato anche all'ala del Brest Romain Faivre.