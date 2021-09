L'Inter resta vigile sul mercato. La società nerazzurra sta lavorando sotto traccia per puntellare la rosa di Simone Inzaghi, con acquisti di livello che possano dare maggiore qualità all'organico nerazzurro.

La dirigenza capitanata da Ausilio e Marotta sta monitorando la questione riguardante Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Atletico, arrivato in questa sessione di Calciomercato dall'Udinese per una cifra attorno ai 40 milioni.

L'Inter sta osservando con particolare interesse la vicenda, visto il poco spazio che il Cholo Simeone sta concedendo all'ex capitano friulano, che invece è una pedina fondamentale nell'Argentina di Scaloni che ha conquistato la Copa America la scorsa estate.

Nella serata di Champions contro il Milan, De Paul è entrato solo nella ripresa: non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nell'Atletico e ciò potrebbe indurlo a prendere in considerazione una sua possibile partenza.

Vista l'abbondanza in mediana per i Colchoneros con i vari Lemar, Koke, Kondogbia, Llorente, il fantasista argentino potrebbe anche salutare Madrid e ritornare in Italia. Su di lui, c'è l'interesse della Juventus ma soprattutto dell'Inter che già durante la gestione targata Antonio Conte, aveva cercato di ingaggiare l'ex numero dieci dell'Udinese.

Champions, Shakthar-Inter: pareggio amaro per i nerazzurri

Intanto, i nerazzurri sono scesi in campo contro lo Shaktar di De Zerbi nella seconda giornata dei gironi della Champions League.

La sfida di Kiev è terminata con il risultato di 0-0, come le precedenti due sfide europee tra le due compagini.

Per quanto concerne la formazione, Inzaghi conferma il suo 3-5-2 con un grande novità a centrocampo, Vecino al posto di uno spento Calhanoglu (apparso in difficoltà contro l'Atalanta), mentre in attacco confermata la coppia Lautaro-Dzeko.

Nel primo tempo, l'Inter costruisce due chance colossali: prima con Barella che colpisce la traversa e successivamente con Dzeko che da pochi passi dalla porta difesa da Pyatov, calcia alto. Lo Shakthar si rende invece pericoloso con la conclusione di Pedrinho che termina alta.

Nella ripresa, grandissima occasione per Solomon che a tu per tu con Handanovic viene fermato da Skriniar, migliore in campo ed leader della retroguardia nerazzurra con una prestazione di grande livello.

Nel finale, l'Inter ci prova a conquistare la vittoria ma deve fare i conti con Pyatov, che si supera prima sul destro a giro del Tucu Correa e successivamente sul colpo di testa di De Vrij, mantenendo il risultato sullo 0-0. Un punto amaro per i nerazzurri, che ora saranno chiamati a conquistare l'intera posta in palio contro lo Sheriff, che comanda il girone con sei punti dopo la clamorosa vittoria sul Real Madrid.

In merito alla sfida, si è espresso il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che ha dichiarato: "Il girone è molto equilibrato, passeranno solo due squadre e molto dipenderà dal doppio confronto con lo Sheriff. Poi vedremo la situazione prima della sfida casalinga contro lo Shakthar".