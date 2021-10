Come emerso nella mattinata del 29 ottobre dai rumor di mercato, il Crotone starebbe valutando attentamente il futuro della guida tecnica. Dopo dieci giornate potrebbe concludersi l'esperienza in rossoblù di Francesco Modesto. L'allenatore ex Pro Vercelli, con all'attivo solamente una vittoria, sarebbe prossimo al sollevamento dall'incarico della guida della prima squadra. In queste ore la dirigenza dovrebbe sciogliere le riserve andando a comunicare l'eventuale esonero o la prosecuzione del rapporto.

Crotone, poche chance per Modesto

Nonostante la massima fiducia concessa in estate dalla dirigenza il tecnico crotonese, Francesco Modesto potrebbe dover salutare a breve la squadra della sua città.

L'ex calciatore proprio del Crotone, uno dei protagonisti della prima "storica" promozione in Serie A nel torneo cadetto 2015-2016 con alla guida Ivan Juric, sarebbe prossimo all'addio. A pesare la mancanza di risultati oltre a un gioco discontinuo, con cinque sconfitte in dieci giornate difficili da cancellare. Anche la classifica, che vede la squadra in zona retrocessione, non sembrerebbe giocare a favore dell'allenatore. Il nome che sarebbe il principale indiziato alla successione sarebbe quello di Pasquale Marino, ex allenatore della Spal.

Un profilo di grande esperienza

A far propendere l'ago della bilancia sul nome di Pasquale Marino, che sembrerebbe avere trovato già un accordo, sarebbe l'idea di portare un tecnico di carattere e con grande esperienza alla guida della squadra.

Il Crotone, gruppo giovane e di qualità ma sicuramente con un organico che presenta alcune carenze, sembrerebbe necessitare proprio di una figura esperta, capace di dare ordine e sicurezza a una squadra apparsa in balia degli avversari. Così come accaduto lo scorso anno con l'addio di Giovanni Stroppa e l'arrivo di Serse Cosmi, anche in questa stagione gli squali potrebbero dare vita a uno scenario simile affidandosi al tecnico siciliano con la speranza di dare una svolta a un campionato avaro di soddisfazioni.

Subito in campo: sfida al Frosinone

Il cammino del Crotone, indipendentemente da quello che sarà nei prossimi giorni l'allenatore in panchina, proseguirà nella giornata di lunedì 1° novembre con la gara delle ore 15:00 dello Stadio "Benito Stirpe" di Frosinone. A sfidarsi saranno due formazioni che vivono momenti opposti. Se il Crotone sembra navigare a fari spenti nella bassa classifica, il Frosinone prosegue la sua scalata all'alta classifica con un posto nella griglia dei play-off. Il pareggio dei ciociari in pieno recupero ad Alessandria ha inoltre conferito un'iniezione di fiducia alla squadra di Fabio Grosso.