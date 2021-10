L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul Calciomercato con largo anticipo per cercare di anticipare la concorrenza. D'altronde ieri il presidente, Steven Zhang, all'assemblea dei soci ha ribadito la volontà di Suning di continuare il processo di crescita sportiva della squadra nerazzurra, seguito subito dai fatti con il rinnovo di Lautaro Martinez fino a giugno 2026 a 6 milioni di euro a stagione. Il club meneghino, intanto, è alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato e gli occhi sarebbero finiti su uno dei migliori talenti emergenti del calcio mondiale, Karim Adeyemi.

Inter su Adeyemi

L'Inter è in cerca di un rinforzo per il reparto avanzato, anche alla luce della posizione in bilico di Alexis Sanchez, che potrebbe andare via a gennaio. I nerazzurri, per questo motivo, si stanno guardando intorno e avrebbero avviato i contatti per il giovane attaccante, Karim Adeyemi. Classe 2002, con la maglia del Salisburgo il giocatore si sta mettendo in mostra sia nel proprio campionato, dove ha realizzato 10 reti in 11 partite, sia in Champions League, dove tra preliminari e fase a gironi ha messo a segno quattro gol in cinque presenze.

Numeri importanti, che hanno scatenato l'interesse dei top club europei. Su Adeyemi, infatti, hanno messo gli occhi anche Bayern Monaco e Paris Saint Germain e per questo motivo i nerazzurri stanno provando ad accelerare la trattativa.

Stando a quanto riportato da Sport1, ci sarebbero stati anche i primi contatti tra il club meneghino e l'agente dell'attaccante tedesco, rappresentato da Thomas Solomon, nella giornata di ieri a Milano.

A quanto pare Marotta non vuole commettere lo stesso "errore" che fece con Haaland, quando se lo fece sfuggire prima del trasferimento al Borussia Dortmund, con il norvegese che, come Adeyemi, militava all'epoca nel Salisburgo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le possibili cifre dell'affare

L'Inter pare pronta a intavolare una vera trattativa con il Salisburgo per discutere del futuro di Karim Adeyemi. Se intavolare l'affare per gennaio o giugno dipenderà anche dall'avventura in Champions League delle due squadre, ancora in piena corsa per il passaggio del turno. Ciò che è certo, però, è che il club della Red Bull non accetterà di sedersi al tavolo delle trattative per proposte inferiori ai 30 milioni di euro.

Una somma comunque alla portata della società nerazzurra, che ha in estate ha sistemato in parte i conti con le due cessioni pesanti di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, andati rispettivamente al Chelsea e al Paris Saint Germain per una cifra complessiva vicino ai 200 milioni di euro. Con Adeyemi l'Inter sistemerebbe l'attacco per i prossimi anni, avendo Lautaro già tra i top mondiali, pur essendo un classe 1997, oltre a Correa che è un classe 1994.