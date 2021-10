La Juventus nei prossimi mesi dovrà lavorare molto sul mercato. La società bianconera potrebbe effettuare delle cessioni importanti così da agevolare eventuali nuovi rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. Si parla delle possibili partenze dei centrocampisti Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski e dei possibili arrivi di Aurelien Tchouameni e di Dusan Vlahovic. La società bianconera dovrà però dedicarsi anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza, in particolar modo a quelli che hanno un contratto fino a giugno 2022.

Fra questi spiccano nomi importanti come Dybala, Cuadrado, Perin, De Sciglio e Bernardeschi. Sui primi due le trattativa sembra in via di definizione. Entrambi nelle prossime settimane potrebbero ufficializzare il loro prolungamento di contratto. L'argentino dovrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus fino a giugno 2026. Il colombiano dovrebbe confermare l'attuale ingaggio di 5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023 con opzione fino al 2025. Per quanto riguarda invece i tre italiani in scadenza, quello che sembrerebbe essere certo dell'addio è Mattia De Sciglio.

Il terzino De Sciglio potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe deciso di non rinnovare il contratto di Mattia De Sciglio.

Il terzino va in scadenza a giugno 2022 e guadagna attualmente circa 2,5 milioni di euro a stagione. La società bianconera potrebbe decidere di investire su un giocatore giovane per la fascia destra, che andrebbe a fare l'alternativa al titolare Danilo. Nonostante la stima professionale fra De Sciglio e Allegri, il terzino potrebbe quindi far una nuova esperienza professionale dalla prossima stagione. Potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera a fine stagione anche Mattia Perin e Federico Bernardeschi.

La Juventus vorrebbe confermare Perin e Bernardeschi la prossima stagione

La Juventus, a differenza di De Sciglio, per quanto riguarda Perin e Bernardeschi preferirebbe confermarli e rinnovare il contratto ma con una diminuzione dell'attuale ingaggio. Il portiere invece vorrebbe andare a giocare titolare. Per quanto riguarda il nazionale italiano, la società bianconera potrebbe offrirgli un rinnovo di contratto da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus fino ad arrivare a 3 milioni di euro a stagione.

Circa 1 milione in meno rispetto a quello che attualmente guadagna nella società bianconera. La sua eventuale permanenza quindi passa dalla volontà del giocatore di accettare una diminuzione dell'ingaggio. Nei prossimi mesi la Juventus dovrà valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno 2023, in particolar modo di Alex Sandro, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.