Da poco si è conclusa la conferenza stampa pre-partita di Massimiliano Allegri, con il tecnico della Juventus che presentato la sfida contro la Sampdoria. L'inizio di stagione juventino è stato negativo nonostante il ritorno del tecnico livornese, e soltanto mercoledì la squadra bianconera ha aperto la lattina vincendo, non senza fatica, contro l'esuberante Spezia di Thiago Motta. Allegri, come di consueto, è apparso piuttosto fiducioso sul percorso che sta portando avanti insieme alla squadra, replicando alle critiche con il suo tipico savoir faire, mai glissante una domanda scomoda con risposte eludenti.

"Io preferisco essere criticato ma con una squadra vincente, la 'compassione' si prova per chi perde. Dobbiamo arrivare a questo. Sono tornato qua per aiutare una società a cui sono molto legato, per aiutare a tornare a vincere", ha dichiarato Allegri a proposito dei possibili alibi sui risultanti non entusiasmanti ottenuti fino ad oggi, poi riaprendo nuovamente il discorso critiche: "Le critiche mi piacciono, la nostra situazione è una sfida, e amo le sfide. Con calma, ci arriveremo".

Allegri presenta Juventus-Sampdoria: 'È importante per la classifica'

Dopo la vittoria contro lo Spezia, che non toglie del tutto le castagne dal fuoco, per la Juventus è tempo di un confronto non privo di insidie, alle ore 12:30 di domani, contro la Sampdoria di D'Aversa, che pur avendo perso per 4-0 contro il Napoli non ha mancato di mettere in difficoltà gli azzurri, dimostrando in generale di aver già assunto la fisionomia del nuovo mister.

Per la Juventus, invece, la partita di domani è un importante punto di partenza: vincere, come noto, aiuta a vincere, e farlo in casa aiuta sempre di più, cosa di cui è ben conscio anche Massimiliano Allegri.

In conferenza stampa, infatti, il tecnico livornese ha parlato della partita contro la Sampdoria, di cui sono disponibili le probabili formazioni, come di un match importante per rifocillare gli animi, non mancando però di avere qualche pensiero verso Londra, sponda Chelsea: "Dobbiamo giocare bene e cercare di vincere.

È importante per la classifica e per prendere i primi tre punti in casa. Ci saranno cambiamenti, c'è bisogno di gestire le energie, poi penseremo al Chelsea".

Allegri indica le favorite per lo scudetto: 'Inter, Milan e Napoli'

Con l'addio di Pirlo e il ritorno di Massimiliano Allegri molti erano pronti a scommettere che la Juventus avrebbe subito recuperato il terreno perso durante l'ultima stagione riconquistando il tricolore, ma le prime battute della nuova stagione, complice l'addio in extremis di Cristiano Ronaldo, hanno reso ben più complicati i piani e le ambizioni della Vecchia Signora.

Massimiliano Allegri, inoltre, sta lavorando moltissimo sulla testa dei giocatori nel tentativo di non far mollare neanche di un centimetro nonostante i risultati altalenanti, e in conferenza stampa ha provato a stemperare un po' di pressione svincolandosi, in parte, dalle ambizioni campionato: "Le favorite per lo scudetto? Inter, Milan e Napoli. Noi abbiamo perso molti punti, dobbiamo fare il nostro percorso senza guardare la classifica. Diamo continuità, a novembre vedremo dove siamo, sarà una sfida stimolante".