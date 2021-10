La Juventus ottiene una vittoria importante in Champions League contro il Chelsea. L'1-0 finale è frutto di organizzazione difensiva ma anche di umiltà e qualità offensiva, che ha visto in Chiesa il protagonista principale. Infatti è stato proprio il nazionale italiano a realizzare il gol decisivo. Sorprende però anche il modo in cui la difesa della Juventus è riuscita a gestire la fase offensiva del Chelsea. Prova importante sia per Bonucci che per de Ligt, che hanno attutito la forza e la qualità di Romelu Lukaku. Il belga ha avuto una sola possibilità di segnare ma ha sbagliato davanti a Szczesny.

A parlare della punta belga è stato il suo ex tecnico all'Inter Antonio Conte. Opinionista a Sky Sport per la Champions League, l'allenatore pugliese ha lanciato una frecciatina al tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, dichiarando: "Secondo me non hanno ancora capito come utilizzare al meglio Lukaku, a campo aperto Romelu è devastante". Il tecnico pugliese ha poi aggiunto: "Per questo l'ho voluto all'Inter a lo avrei voluto al Chelsea e alla Juventus quando era giovanissimo".

Il tecnico Conte avrebbe voluto Lukaku già quando era alla Juventus e al Chelsea

Il tecnico Antonio Conte a Sky Sport ha svelato un retroscena di mercato in merito ad un suo interesse per Romelu Lukaku sin dai tempi in cui era allenatore del Chelsea e della Juventus.

Lo ha spiegato a Sky Sport nel post partita di Juventus-Chelsea. La potenza fisica e la velocità del belga si sono rivelate decisive la scorsa stagione per l'Inter di Antonio Conte. Infatti è stato proprio Lukaku uno dei protagonisti della vittoria del campionato da parte dei nerazzurri. Il gioco espresso da Conte ha valorizzato le qualità del belga, attirando l'interesse di tante società europee.

Fra queste quello del Chelsea, che lo ha acquistato dall'Inter per circa 115 milioni di euro.

Il trasferimento di Lukaku al Chelsea e l'arrivo all'Inter di Correa e Dzeko

Il tecnico Antonio Conte a fine stagione 2020-2021 ha concluso il suo rapporto con l'Inter dopo aver conquistato lo scudetto. In estate è poi toccato anche a Lukaku, che ha lasciato la società nerazzurra.

Decisivo l'interesse concreto del Chelsea per la punta belga. Gli inglesi hanno offerto 115 milioni di euro alla società nerazzurra per il cartellino di Lukaku. Somma utile non solo per sistemare il bilancio ma anche per rinforzare il settore avanzato. Sono arrivati infatti Edin Dzeko dalla Roma e Joaquin Correa dalla Lazio per una spesa complessiva totale di circa 35 milioni di euro. Per il momento i due giocatori non stanno facendo rimpiangere il belga, soprattutto in campionato. In Champions League invece, nelle due partite fin qui disputate non hanno inciso. L'Inter infatti non è riuscita a segnare contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid.