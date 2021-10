La punta del Milan Zlatan Ibrahimovic il 3 ottobre ha compiuto 40 anni. Lo svedese, nonostante l'età, rimane ancora uno dei giocatori più forti del calcio europeo anche se negli ultimi anni è stato condizionato da alcuni infortuni. Dopo il successo del Milan contro l'Atalanta domenica 3 ottobre è stata organizzata una festa a sorpresa all’Hyatt Centric Milan Centrale in zona Piazza Repubblica a Milano. C'erano compagni, ex compagni e i dirigenti di ieri e oggi. In questi giorni lo svedese è stato protagonista anche di un'intervista di Milan Tv, in cui ha parlato di diversi argomenti.

Zlatan Ibrahimovic non ha fatto riferimento ad un suo eventuale ritiro, sottolineando di avere ancora fame e di sentirsi ancora il più forte di tutti. Ha infatti aggiunto: "Posso portare risultati e soddisfare i tifosi". Ha poi parlato del suo futuro professionale al Milan sottolineando di sentirsi ancora parte integrante. Ibra si sente uno di quelli che ha contribuito a riportare la società rossonera ai primi posti del calcio italiano e in Champions League. Ha poi parlato anche di alcuni suoi esempi da giocatore nella sua lunga carriera professionale, menzionando alcuni ex bianconeri. Fra questi anche l'ex centrocampista della Juventus Patrick Vieira, con il quale ha giocato una sola stagione.

'Il giocatore che mi ha fatto diventare più forte è stato Vieira'

"È così, una grande sfida, ma è una bella sfida che può diventare una soddisfazione totale. Ho voglia di fare di più. Non sono soddisfatto. Quando sarò soddisfatto dirò addio al calcio". Queste le dichiarazioni di Ibrahimovic a Milan Tv. Nonostante i 40 anni appena compiuti lo svedese ha sottolineato di sentirsi ancora un giocatore e di avere ambizioni importanti nel calcio.

Sul Milan secondo in classifica in campionato ha invece sottolineato che è una squadra con più fiducia e che tutti i giocatori hanno voglia di fare sempre di più. Lo svedese ha parlato anche di alcuni suoi ex compagni, dai quali ha imparato molto. Su tutti Patrick Vieira, ex centrocampista francese e attuale tecnico del Crystal Palace.

A tal riguardo ha dichiarato: "Il giocatore che mi ha fatto diventare più forte? Vieira". Ha poi aggiunto: "Mi faceva sentire mai soddisfatto di quello che facevo, mi chiedeva sempre di più. Si allenava sempre al massimo. Ho preso i suoi consigli". Ibrahimovic ha menzionato altri giocatori importanti per la sua carriera professionale che hanno rappresentato esempi di qualità per la sua crescita. Su tutti gli ex Juventus Alex Del Piero, Pavel Nedved e David Trezeguet oltre a Ronaldinho, Xavi, Messi, Iniesta, Gattuso e Seedorf.

Ibrahimovic dovrebbe rientrare dopo la pausa per le nazionali

La punta del Milan Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere a disposizione del tecnico Stefano Pioli dopo la pausa per le nazionali, probabilmente per il match allo stadio San Siro di sabato 16 ottobre contro il Verona. I rossoneri poi sfideranno il Porto in terra portoghese martedì 19, successivamente il Bologna al Dall'Ara il 23, il Torino il 26 a San Siro e la Roma il 31 ottobre.