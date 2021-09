La Lazio vince il derby contro la Roma. Un successo importante per Maurizio Sarri, che nelle ultime partite è stato criticato per i risultati raccolti. Il 3 a 2 contro la squadra di Mourinho rilancia la Lazio in classifica, attualmente al sesto posto a sette punti dal Napoli primo. Nel post partita il tecnico toscano non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria del derby, molto sentito a Roma. Ha avuto modo di parlare anche del suo passato alla Juventus, sottolineando come sia stato difficile fare il suo calcio a Torino. I giocatori che aveva a disposizione infatti non erano adatti al suo tipo di calcio ma nonostante quello la Juventus ha vinto lo scudetto, il nono consecutivo.

Nel post partita a Dazn Maurizio Sarri ha dichiarato: "Cambiare tre-quattro giocatori alla Juventus erano spese inaccessibili. Ci siamo adattati noi con qualche sofferenza, siamo riusciti a trovato un compromesso che ci ha portato a vincere". Parole importanti che testimoniano le difficoltà avute dal tecnico toscano in bianconero. Proseguendo invece sulla sua esperienza professionale alla Lazio ha dichiarato: "Qui alla Lazio riesco a lavorare bene".

Maurizio Sarri sulla sua esperienza professionale alla Juventus

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche del suo passato alla Juventus sottolineando come non sia stato possibile acquistare determinati giocatori adatti al suo gioco per motivi economici.

Per questo è stato difficile portare il suo calcio. Ha poi parlato anche dell'emozione della vittoria di un derby, sottolineando come non pensava che una partita del genere potesse dare adrenalina e gioia nel dopo partita. Un successo per 3 a 2 sofferto ma meritato considerando che la Lazio è sempre stata in vantaggio. Parlando della Lazio ha dichiarato: "La squadra mi è piaciuta, in 7-8 occasioni da dietro siamo usciti come piace a me, ma credo che ci sia ancora potenziale da esprimere".

Su Felipe Anderson ha invece dichiarato che ha fatto bene ma deve dare continuità nelle prestazioni. Sui gol subiti ha invece aggiunto che sono arrivati da calci da fermo, sottolineando come la Roma abbia grandi saltatori ed un giocatore che batte bene i calci di fermo come Veretout.

'La Lazio ha cercato di assecondare le mie richieste'

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche del mercato portato avanti dalla società sottolineando come abbia provato ad assecondare le sue richieste. La Lazio sarà impegnata giovedì 30 settembre in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Domenica 3 ottobre alle ore 12:30 invece sfiderà in campionato allo stadio Dall'Ara il Bologna del tecnico Sinisa Mihajlovic. Una partita che potrebbe rilanciare ulteriormente le ambizioni dei laziali.