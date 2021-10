Il Barcellona negli ultimi giorni ha ufficializzato il rinnovo di contratto del centrocampista Pedri. La società catalana ha inserito una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro proprio perché la volontà è quella di costruire la squadra del futuro con il centrocampista come riferimento. Altri giocatori che dovrebbero far parte del progetto sportivo presente e futuro della società catalana sono il centrocampista Gavi e la punta Ansu Fati. Il condizionale è d'obbligo perché il 19enne reduce da diversi infortuni nelle ultime stagioni va in scadenza di contratto a giugno 2022.

La società e il suo agente sportivo Jorge Mendes stanno trattando il prolungamento di contratto e secondo le ultime indiscrezioni di mercato la definizione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La stampa spagnola parla di settimana decisiva per il prolungamento di contratto, sottolineando come il 24 ottobre (data del match contro il Real Madrid) passo essere la data entro la quale potrebbe arrivare l'ufficialità. Il Barcellona avrebbe infatti dato un ultimatum all'agente sportivo Jorge Mendes. La Juventus starebbe osservando la situazione. In caso di mancato rinnovo di contratto potrebbe provare ad ingaggiare la punta Ansu Fati la prossima stagione.

La punta Fati sarebbe vicino al rinnovo con il Barcellona: se salta la Juve potrebbe ingaggiarlo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la trattativa di mercato fra Barcellona e Ansu Fati per il prolungamento di contratto della punta spagnola. Qualora non dovesse arrivare l'intesa fra le parti la società bianconera potrebbe provare ad ingaggiarlo a parametro zero la prossima stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarebbe un investimento importante per i bianconeri considerando il fatto che arriverebbe a parametro zero e potrebbe essere agevolato anche dall'ottimo rapporto professionale fra l'agente sportivo del giocatore Jorge Mendes e la Juventus. Inoltre i bianconeri potrebbero usufruire del Decreto Crescita, andando a risparmiare sul monte ingaggi.

Come è noto tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri. Attualmente però secondo le ultime indiscrezioni di mercato la trattativa fra Barcellona e Ansu Fati sembra proseguire e potrebbe essere definita nei prossimi giorni.

I giocatori in scadenza a fine stagione

La Juventus starebbe valutando altri giocatori in scadenza di contratto a giugno 2022. I preferiti sembrano essere Alessio Romagnoli del Milan e Paul Pogba del Manchester United. Il difensore potrebbe arrivare in caso di addio di De Ligt. Per quanto riguarda il centrocampista francese molto dipenderà dalla sua volontà di accettare un ingaggio minore rispetto ai 16 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società inglese.