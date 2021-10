La Juventus è al lavoro in questi giorni per il match di campionato contro la Roma previsto domenica 17 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

Una partita importante anche per la classifica, con i bianconeri che potrebbero avvicinarsi proprio alla Roma, attualmente quarta a 15 punti, a +4 della Juventus. Per la partita il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe recuperare anche Paulo Dybala. La punta argentina infatti sta lavorando alla Continassa e, a differenza dell'altro infortunato Morata, potrebbe giocare già nel match di campionato contro la Roma.

A proposito dello spagnolo, Allegri cercherà di recuperarlo per la sfida di domenica 24 ottobre contro l'Inter.

In questi giorni si sta parlando molto di Paulo Dybala anche per quanto riguarda la sua situazione contrattuale. L'argentino va in scadenza con la società bianconera a giugno 2022. Il rischio è che possa lasciare la Juventus a parametro zero la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'argentino però sarebbe vicino al prolungamento di contratto. Si parla di fine ottobre come possibile data per l'ufficializzazione del nuovo contratto di Dybala.

La punta Paulo Dybala dovrebbe prolungare il contratto con la Juventus entro ottobre

La sua intesa contrattuale dovrebbe essere definita sulla base di 8 milioni di euro a stagione più di 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026. L'argentino dovrebbe diventare il punto di riferimento tecnico della Juventus, ma anche commerciale considerando che il giocatore ha molto seguito sui social. È infatti considerato uno dei personaggi sportivi più influenti al mondo.

Dybala quindi, salvo novità inattese, sarà parte integrante della Juventus del presente e del futuro. La speranza di Allegri è quello di averlo a disposizione in forma ottimale per le prossime partite, considerando che la Juventus dovrà affrontare nelle prossime partite la Roma in Serie A, lo Zenit San Pietroburgo in Champions League e l'Inter in campionato.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza

Ci sono altri quattro giocatori oltre a Dybala che vanno in scadenza di contratto a fine stagione. Si tratta di Juan Cuadrado, Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Il colombiano sarebbe vicino al prolungamento di contratto fino a giugno 2023 con opzione fino al 2025. Per quanto riguarda i giocatori italiani appena citati si attenderà invece probabilmente ad inizio 2022 per decidere.

Ci sono poi Alex Sandro, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey che invece vanno in scadenza a giugno 2023. L'eventuale prolungamento del brasiliano e del francese sarà valutato probabilmente nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il gallese, invece, la Juventus potrebbe cederlo a gennaio o eventualmente durante il Calciomercato estivo.