La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo diverse difficoltà dal punto di vista del gioco. Se però nelle prime partite c'erano problemi anche nel ottenere risultati, attualmente la situazione sembra essere cambiata. Nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro vittorie in campionato ed una in Champions League. Serve però migliorare dal punto di vista qualitativo il centrocampo e il recupero di Arthur Melo potrebbe essere molto importante. La società bianconera però è consapevole dell'importanza di avere delle mezzali che sappiano inserirsi e garantire gol durante la stagione.

Per questo starebbe valutando come possibili rinforzi per la prossima stagione giocatori bravi nell'inserimento. Fra questi spicca Sergej Milinkovic Savic, giocatore della Lazio in scadenza di contratto a giugno 2024. Da anni si parla di un interesse concreto della società bianconera per il giocatore, che però oramai dal 2015 è parte integrante della Lazio. Attualmente è anche il vice capitano, un vero e proprio riferimento dal punto di vista tecnico decisivo anche nella vittoria contro l'Inter in campionato avendo realizzato il gol del 3 a 1. Difficile pensare che Lazio lo possa lasciar partire a meno di un'offerta da 80 milioni di euro.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Milinkovic Savic per la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Sergej Milinkovic Savic la prossima stagione. Il centrocampista infatti è uno dei giocatori graditi dalla società bianconera per rinforzare la mediana per la sua fisicità ma anche perché garantisce sempre diversi gol durante la stagione.

L'attuale situazione economica della Juventus e in generale del calcio italiano però non agevola una possibile offerta della società bianconera, anche perché la Lazio lo valuta circa 80 milioni di euro. A meno che la Juventus dovesse riuscire a cedere alcuni centrocampisti nei prossimi mesi. Si parla ad esempio delle possibili partenza di Aaron Ramsey e Weston McKennie.

A questi potrebbe aggiungersi anche Adrien Rabiot, che non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità in queste due stagioni in bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con un giocatore diverso dal punto di vista tecnico rispetto a Milinkovic Savic. Si parla infatti del possibile arrivo di un mediano bravo nell'impostazione di gioco e nel garantire equilibrio. I giocatori maggiormente graditi dalla società bianconera sono il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni e quello dell'Ajax Ryan Gravenberch.