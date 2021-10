Dusan Vlahovic è pronto ad infiammare il mercato nelle prossime sessioni. L'attaccante viola ha rifiutato il prolungamento contrattuale della Fiorentina ed è pronto quindi ad una nuova esperienza nella prossima stagione.

Dusan Vlahovic ha respinto il rinnovo con la Fiorentina

La conferma del mancato prolungamento del numero nove viola, arriva dallo stesso Presidente della Fiorentina Rocco Commisso che ha dichiarato: "Come sapete la Fiorentina ha fatto un'offerta molto importante, una proposta contrattuale che lo avrebbe reso il più pagato della storia del club.

Nonostante le nostre proposte ed i nostri sforzi, l'offerta non è stata accettata".

Parole che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane scateneranno un effetto domino e soprattutto un'asta incredibile per il bomber serbo, richiesto da mezza europa. Infatti, in estate l'attaccante della Fiorentina era nel mirino dell'Atletico Madrid che ha poi virato sul ritorno di Antoine Griezmann, e del Tottenham in caso di partenza di Harry Kane sponda Manchester City.

Adesso la situazione è cambiata ma le pretendenti non mancano, a partire dalla Juventus che dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, è a caccia di un bomber che possa garantire un grande numero di reti, cosi da ritornare protagonisti in Italia ed in Europa.

Nonostante l'arrivo di Moise Kean, la pista bianconera resta in piedi, visto l'apprezzamento di Max Allegri nei confronti di Vlahovic. Inoltre, dai viola i bianconeri hanno già acquistato Federico Chiesa e chissà che nella prossima stagione, il numero 22 potrebbe ritrovare un suo ex compagno di squadra alla Vecchia Signora.

Da prendere in considerazione anche il Milan, che vista l'eta di Ibrahmovic e Giroud, potrebbe nella prossima stagione ringiovanire il reparto offensivo con un colpo di altissimo livello.

Infine, le piste estere a partire dal Manchester City di Pep Guardiola che dopo il mancato arrivo di Harry Kane, potrebbe virare fortemente sull'attaccante della Fiorentina che è pronto a scatenare una grandissima asta.

I giocatori a costo zero: da Insigne a Kessié

Vlahovic non è il solo calciatore che non ha rinnovato il contratto con il proprio club.

Infatti, ci sono molti calciatori importanti che non sono ancora riusciti a trovare un accordo per il prolungamento contrattuale con le rispettive società.

Se Dybala e Pellegrini sembrerebbero aver trovato un accordo con Juventus e Roma, tra i nomi di questa speciale classifica, c'è certamente Lorenzo Insigne, bandiera e capitano del Napoli. Il Magnifico non è ancora riuscito a trovare l'accordo con il patron Aurelio De Laurentiis, che offre 5 milioni per il rinnovo; nelle prossime settimane, si capirà meglio la situazione e la possibilità da parte del numero 24 azzurro, che resta uno dei pochi simboli del calcio italiano.

Discorso simile anche per Frank Kessie, leader del centrocampo del Milan ma che non ha ancora trovato un accorto con il club rossonero; la società di Via Turati offre una cifra intorno ai 5/5,5 milioni di euro, che però non si avvicina agli otto milioni richiesti dal Presidente, sul quale ci sarebbe l'interesse del Psg. Un mercato che si infiamma e che è pronto a regalare molti colpi di scena.