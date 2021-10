La Juventus nelle ultime stagioni ha deciso di investire molto nel settore giovanile. Il lancio dell'Under 23 ne è la dimostrazione, con tanti giovani che stanno crescendo alla Continassa e già si sono affacciati nella prima squadra. Basti pensare ai vari Dragusin, Fagioli e Ranocchia, che dopo l'Under 23 si sono trasferiti in prestito fra Serie A e Serie B per maturare. La società bianconera però sta cercando di formare anche la dirigenza e lo staff tecnico. Proprio questo è il caso di Cherubini, cresciuto come dirigente nell'Under 23 e da questa stagione direttore sportivo della prima squadra dopo l'addio di Paratici.

Per quanto riguarda invece gli allenatori, interessante l'evoluzione di Zauli, che dopo aver allenato la Primavera da due stagioni è alla guida tecnica dell'Under 23. Potrebbe però essere la sua ultima annata calcistica in bianconero. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando di sostituirlo con l’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero. L'ex calciatore di recente ha ottenuto il patentino da allenatore a Coverciano classificandosi insieme a De Rossi primo nella graduatoria dei promossi.

L'ex capitano della Juventus Del Piero potrebbe sostituire Zauli

La Juventus starebbe pensando di affidare la panchina dell'Under 23 ad Alessandro Del Piero. L'ex capitano bianconero, dopo aver ottenuto il patentino da allenatore, potrebbe iniziare la gavetta in Serie C allenando nella società in cui è cresciuto e in cui ha vinto tantissime competizioni da giocatore.

Sarebbe un ritorno clamoroso quello di Del Piero, a dieci anni dal suo addio dalla società bianconera. Era il 13 maggio 2012 quando al capitano venne tributata una standing ovation all'Allianz Stadium di Torino alla sua ultima partita con la Juventus. Difficile che possa subentrare a Zauli a stagione in corso a meno che la squadra dovesse continuare ad avere difficoltà in Serie C.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus Under 23 nona in classifica in Serie C

In questo inizio stagione la Juventus Under 23 ha ottenuto quattro vittorie, cinque sconfitte ed un pareggio. La scorsa stagione la seconda squadra bianconera arrivò ai playoff perdendo però al primo turno. La Juventus starebbe pensando quindi per Del Piero lo stesso cammino professionale che avrebbe dovuto fare anche Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, a maggio 2020 venne ingaggiato come tecnico della seconda squadra bianconera, ma l'addio di Sarri a fine stagione portò Andrea Agnelli a promuovere Pirlo per la prima squadra. A proposito dell'ex centrocampista, negli ultimi giorni si è parlato di un interesse della Sampdoria in caso di esonero di Roberto D'Aversa.