La Juventus nei prossimi mesi potrebbe effettuare diverse trattative di mercato in tema cessioni. Nonostante l'ottimo lavoro del tecnico Massimiliano Allegri, diversi giocatori stanno deludendo le aspettative e potrebbero essere ceduti. In difesa Rugani non ha praticamente mai giocato in questo inizio stagione, lo stesso De Sciglio nonostante le ottime prestazioni nelle ultime due partite sembra non dare garanzie dal punto di vista dell'affidabilità fisica. Inoltre è in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non si parla di prolungamento di contratto con la società bianconera.

Anche a centrocampo non mancano le ''delusioni'', su tutti Aaron Ramsey e Weston McKennie. Ci si attende molto di più anche da Adrien Rabiot, dal quale il tecnico Massimiliano Allegri si aspetta molto di più. Nonostante sia un titolare nella nazionale francese continua ad essere poco costante alla Juventus. Per questo in caso di offerta importante la Juventus potrebbe considerare una cessione. Anche perché una sua partenza garantirebbe una plusvalenza finanziaria importante, essendo arrivato nella società bianconera a parametro zero nell'estate del 2019. Secondo la stampa spagnola Siviglia e Inter potrebbero presentare un'offerta importante per il suo acquisto.

Il centrocampista Rabiot potrebbe trasferirsi al Siviglia o all'Inter

Il centrocampista Adrien Rabiot nei prossimi mesi potrebbe lasciare la Juventus in caso di offerta importante. Si parla di un interesse concreto di Siviglia e Inter. Gli spagnoli hanno sempre dimostrato negli ultimi anni di saper rivalutare diversi giocatori di qualità come Suso, Banega e Lamela.

Di certo la Juventus non svenderà il calciatore francese: la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Ci sarebbe anche l'Inter interessato al giocatore, difficile però pensare ad un'offerta in somma cash da parte dei nerazzurri. Potrebbe definirsi quindi una possibile cessione di Rabiot all'Inter solo in caso di uno scambio di mercato.

L'eventuale addio di Rabiot e Ramsey permetterebbe alla Juventus non solo di registrare plusvalenze finanziarie (essendo arrivati entrambi a parametro zero nel 2019), ma anche di alleggerire il monte ingaggi della società bianconera. Entrambi guadagnano circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Il possibile mercato della Juventus

Se la Juventus dovesse concretizzare alcune cessioni potrebbe acquistare almeno un centrocampista e una punta. Il preferito per la mediana sembra essere il giocatore del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni, l'alternativa potrebbe essere Ryan Gravenberch dell'Ajax.

Per il settore avanzato si parla invece di un interesse concreto per la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.