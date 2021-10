Sono passate poche ora dalla fine della nona giornata ed ecco di nuovo il campionato. Il Milan ospita il Torino per la decima giornata di Serie A. Rossoneri forti dalla testa della classifica e con il vento in poppa nonostante le numerose assenze e le difficoltà. Il Torino viaggia nella metà della classifica e sembra aver trovato l'equilibrio giusto per potersi togliere qualche soddisfazione grazie a Juric e al suo pragmatismo. Il Milan è reduce dalla vittoria di Bologna. I rossoneri hanno mostrato luci ed ombre contro il Bologna che in 9 era riuscito a trovare il momentaneo pareggio.

Il periodo intenso però coinvolge appieno il Milan che solo 7 giorni fa era di scena ad Oporto. La sconfitta in Champions League ha denotato ancora il gap europeo dei rossoneri. I granata sono reduci dalla vittoria contro il Genoa e da due sconfitte per 1-0 contro Napoli e Juventus ai quali hanno dato grossi grattacapi. I fari di calciomercato sono puntati su Pobega e Belotti che in questi giorni sono al centro delle attenzioni per un possibile scambio già nel mese di gennaio. Per ora entrambi indossano la maglia granata e con molta probabilità partiranno entrambi titolari. Il gallo si gioca la maglia con Toni Sanabria. Nel Milan la lista degli indisponibili varia e si evolve di volta in volta.

Per un Theo Hernandez che torna a disposizione, c'è Ballo-Tourè che si ferma. Il giovane laterale sinistro è reduce da un brutto 'pestone' di Soriano che è costato il cartellino rosso al giocatore del Bologna e la caviglia al giocatore del Milan. Rebic e Castillejo assenti, anche Brahim Diaz sarà assente nonostante da oggi risulti negativo al Covid.

La lista si allunga con i lungo degenti Maignan, Florenzi e Plizzari. In attacco Giroud parte favorito rispetto ad Ibrahimovic per una maglia da titolare, ma con ogni probabilità sarà una staffetta. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Gianluca Aureliano della sezione CAN di Bologna. Il calcio d'inizio è alle 20:45.

Milan: ecco i giocatori a disposizione di Pioli

Portieri: Jungdal, Mirante, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Pellegri.

Back in action already: the squad for #MilanTorino 📜💪

Si torna in campo: i rossoneri a disposizione per stasera 📜💪#SempreMilan #OPPOReno6Series @oppo pic.twitter.com/i7R5zeXglJ — AC Milan (@acmilan) October 26, 2021

Torino: la lista dei giocatori a disposizione di Juric contro il Milan

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Pobega, Praet, Rincon

Attaccanti: Belotti, Brekalo, Sanabria, Warming, Zaza

📋 | CONVOCATI



Ecco i 24 calciatori scelti da mister Juric per #MilanTorino#SFT pic.twitter.com/KiAm1FPb0s — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 26, 2021

Milan - Torino: il pronostico e le quote

La vittoria del Milan (1,65) sembra fuori discussione stando ai pronostici dei migliori bookmakers italiani.

La vittoria dei granata a San Siro invece viene posta a 5,75 con il pareggio che si ferma a 3,90. Gli over sembrano essere interessanti con l'over 2,5 a 1,70 e l'over 3,5 a 2,65. Un gol di Zlatan Ibrahimovic è dato a 1,90 mentre Olivier Giroud a 2,75 con Leao a 3,25. Per il Torino invece Belotti guida a 4 e Sanabria a 4,50. Un gol di Pobega contro il 'suo' Milan è dato a 7. Una quota nuova e interessante è 'Arbitro guarda il VAR' che viene data a 3,50 mentre per puntare al suo opposto si ottiene solo 1,80. Rincon è il giocatore con la più alta probabilità di prendere il primo cartellino giallo con una quota di 6,75.