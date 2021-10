L'Inter sarà con ogni probabilità una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. I nerazzurri hanno sistemato i conti questa estate con le cessioni di Romelu Lukaku al Chelsea e Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, per una cifra complessiva da quasi 200 milioni di euro, e anche per questo motivo fra tre mesi avranno la forza di muoversi per regalare al tecnico, Simone Inzaghi, i rinforzi richiesti per rinforzare la rosa a sua disposizione. Lo stesso amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha parlato di due o tre rinforzi possibili.

Probabile che si proverà a portare a Milano un centrocampista e un attaccante, visti i continui problemi fisici di Stefano Sensi e il possibile addio di Alexis Sanchez.

L'Inter punta Belotti e Van De Beek

Come detto, l'Inter potrebbe cercare un centrocampista e un attaccante nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. In mezzo al campo si proverà a prendere un giocatore che possa alzare il tasso tecnico e uno che potrebbe farlo è sicuramente Donny Van De Beek, che non si è ambientato al Manchester United. Il centrocampista olandese è stato acquistato dall'Ajax per 40 milioni di euro l'anno scorso ma non ha inciso, finendo ai margini della rosa di Solskjaer, che quest'anno ha deciso di tenerlo ma non lo sta impiegando praticamente mai, avendo giocato solo pochi minuti in Premier League.

Una situazione che non sta bene al classe 1997, il quale avrebbe chiesto la cessione. L'Inter, dal suo canto, potrebbe provare a portarlo a Milano con la formula del prestito di 18 mesi, fino a giugno 2023, con diritto di riscatto.

Un altro giocatore che ha giocato poco fino ad ora, seppur per motivi diversi, è Andrea Belotti.

Il "Gallo" sta recuperando da un infortunio e potrebbe tornare in campo dopo la sosta contro il Napoli ma il suo futuro appare quasi segnato. Il centravanti ha rifiutato il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno, e il Torino potrebbe cederlo a gennaio per non perderlo a zero. Per la società nerazzurra sarebbe il rinforzo ideale essendo alla ricerca di un profilo che possa alternarsi con Edin Dzeko.

L'Inter con Belotti e Van De Beek

Con l'eventuale arrivo di Andra Belotti e Donny Van De Beek l'Inter cambierebbe notevolmente faccia, avendo quasi due squadre titolare. Il Gallo potrebbe giocare sia con Dzeko che con Lautaro Martinez, senza dimenticare Correa. Il centrocampista olandese, invece, potrebbe rappresentare ciò che è stato Eriksen, quell'innesto di qualità al fianco di Brozovic, con Barella libero di agire per tutto il campo.

Questa la possibile Inter di gennaio: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Van De Beek, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko (Belotti).