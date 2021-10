La Juventus dopo un inizio difficile ha vinto sei partite consecutive fra campionato e Champions League, quattro di queste per 1-0. Segnale evidente di come i bianconeri abbiano ritrovato equilibrio e compattezza e come dichiarato da Bonucci in una recente intervista, voglia di soffrire e di giocare da squadra. Dopo i successi contro Roma e Zenit San Pietroburgo per 1-0, domenica 24 ottobre la Juventus è attesa da un'altra sfida difficile. A San Siro i bianconeri sfideranno l'Inter, reduce dalla sconfitta per 3-1 allo stadio Olimpico di Roma. I nerazzurri però si sono riscatti in Champions League battendo lo Sheriff per 2-1.

Inter-Juventus è stata una delle sfide che ha visto protagonista negli ultimi anni il centrocampista Nainggolan. Match che hanno avuto sempre un fascino particolare perché si trattava di sfide per i primi posti in classifica. Il centrocampista belga attualmente all'Anversa ha voluto parlare anche dell'interesse della Juventus nei suoi riguardi qualche stagione fa. Nainggolan sarebbe potuto diventare un giocatore bianconero nel 2014 ma alla fine accettò l'offerta della Roma. Il motivo che ha portato il centrocampista a rifiutare l'offerta della Juventus è stata la volontà di battere la squadra più forte e non di giocarci insieme.

Il centrocampista Nainggolan ha spiegato la decisione di rifiutare l'offerta della Juventus

"In passato sono stato cercato diverse volte dalla Juve, ma alla fine ho sempre preferito provare a vincere contro la squadra più forte che giocarci e vincere facile". Queste le dichiarazioni di Nainggolan in riferimento alla decisione di rifiutare un'offerta della Juventus qualche stagione fa.

Il centrocampista belga ha poi aggiunto che non ha mai capito il motivo della scelta di Pjanic nel 2006 di accettare l'offerta bianconera. Ha poi sottolineato: "Alla fine sono felice per lui, per me rimarrà sempre uno di famiglia".

Nainggolan ha parlato anche di Inter-Juventus

Il centrocampista Nainggolan ha parlato anche del match Inter-Juventus previsto domenica 24 ottobre alle ore 20:45 allo stadio San Siro.

Il centrocampista ha dichiarato che la Juventus dopo un inizio difficile ha ritrovato equilibrio, ma secondo lui l'Inter è fortissima. Hai poi aggiunto: "Per me i nerazzurri vinceranno di nuovo, con un Dzeko così è tutto più facile". Proprio sul nuovo acquisto del recente calciomercato estivo da parte dell'Inter ha rimarcato: "Dzeko è sempre stato una delle migliori punte al mondo perché completo. Non saprei dire il risultato esatto del match perché contro la Juventus è sempre difficile".