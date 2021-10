La stagione calcistica 2021-2022 è iniziata già da qualche settimana, ma tra le squadre più in forma del nostro campionato vi è sicuramente il Milan di Stefano Pioli. Al momento, infatti, la classifica di Serie A sorride ai rossoneri, che dopo sei giornate sono in seconda posizione, ancora imbattuti. Diverso il discorso in Champions, dove il Milan ha ottenuto due sconfitte in due partite, fornendo comunque sempre ottime prestazioni. Tra i punti che destano però maggior preoccupazione tra i tifosi rossoneri vi è il reparto offensivo: Ibrahimovic, infatti, è come accaduto anche lo scorso anno vittima spesso di stop fisici, ma anche il nuovo acquisto Giroud (che sulla carta avrebbe dovuto dare le garanzie al posto di Ibra) non sembra convincere in pieno.

Ad alzare il caso Giroud è stata la Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato il momento no del giocatore

L'inizio di stagione dell'ex centravanti del Chelsea è stato più che convincente. Alla sua prima da titolare in Serie A, infatti, il francese aveva fatto illudere tutti, segnando a San Siro ben due gol contro il Cagliari. A distanza di un mese, i rossoneri che hanno visto il Giroud subentrato in Milan-Altetico Madrid quasi non avranno creduto ai propri occhi: l'attaccante sembrava davvero essere una copia sbiadita di sé stesso di inizio stagione. Come sottolinea il quotidiano, Pioli lo ha messo per sfruttare le sue doti fisiche da boa, per cercare di tenere più palloni possibili lontani dalla propria difesa e per cercare di spezzare la pressione esercitata dagli uomini di Simeone.

Impalpabile, però, la prestazione di Giroud: solo sei i passaggi positivi, mentre per due volte ha sbagliato l'appoggio e in ben sei occasioni ha perso la palla. Numeri che dicono tanto, forse addirittura troppo, sulla brutta prestazione del francese.

Covid e dolore alla schiena minano la tenuta fisica dell'attaccante

Una spiegazione alle brutte prestazioni di Giroud la offre il quotidiano, che ricorda come l'attaccante sia stato suo malgrado protagonista di alcuni eventi avversi che ne hanno minato la forma fisica.

La stazza del giocatore è imponente: 192 centimetri di altezza per 93 chili di peso. Una corporatura di questo tipo, per entrare in forma, richiede costanza di allenamento e di utilizzo in gara. Tutto ciò che è mancato nelle ultime settimane, dunque, contraddistinte per l'attaccante dalla positività alla Covid e poi dai dolori alla schiena.

A causa di questi due fattori, infatti, l'ex Chelsea è stato costretto a saltare numerosi allenamenti. In attesa di Zlatan Ibrahimovic, il Milan attende il suo nuovo numero 9: Pioli intanto è proiettato verso l'Atalanta, consapevole di non poter ancora contare al 100% sulle potenzialità del proprio giocatore.